Бейбут Шуменов планирует завершить карьеру
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) лишился пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA, сообщает Sports.kz.
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Журналист TalkSport.com Майкл Бенсон прокомментировал эту ситуацию.
«Шуменов сообщил президенту WBA Хильберто Мендосе о том, что планирует завершить карьеру. Вот почему это случилось», — написал Бенсон в твиттере.
Теперь пояс «регулярного» чемпиона WBA перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу (21−0, 20 КО), который до этого был «временным» чемпионом организации. Дортикос должен был драться с Шуменовым в апреле, однако их бой сорвался
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