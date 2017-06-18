Бейбут Шуменов планирует завершить карьеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Журналист TalkSport.com Майкл Бенсон прокомментировал эту ситуацию.



«Шуменов сообщил президенту WBA Хильберто Мендосе о том, что планирует завершить карьеру. Вот почему это случилось», — написал Бенсон в твиттере.



Теперь пояс «регулярного» чемпиона WBA перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу (21−0, 20 КО), который до этого был «временным» чемпионом организации. Дортикос должен был драться с Шуменовым в апреле, однако их бой сорвался из-за травмы казахстанца.