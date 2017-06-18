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https://sport.mail.ru/news/boxing/30112700/
18 июня 2017, 22:43 | Бокс | Sports.kz

Бейбут Шуменов планирует завершить карьеру

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) лишился пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Бейбут</span> <span class=error>Шуменов</span> (17−2 11 КО) лишился пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA сообщает Sports.kz. Увеличить
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Журналист TalkSport.com Майкл Бенсон прокомментировал эту ситуацию.

«Шуменов сообщил президенту WBA Хильберто Мендосе о том, что планирует завершить карьеру. Вот почему это случилось», — написал Бенсон в твиттере.

Теперь пояс «регулярного» чемпиона WBA перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу (21−0, 20 КО), который до этого был «временным» чемпионом организации. Дортикос должен был драться с Шуменовым в апреле, однако их бой сорвался из-за травмы казахстанца.

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