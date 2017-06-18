WBA лишила Шуменова титула «регулярного» чемпиона

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Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО), владевший титулом «регулярного» чемпиона по версии WBA, лишен своего пояса. Теперь этот статус перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу (21−0, 20 КО), который был «временным» чемпионом организации.



Напомним, Шуменов и Дортикос должны были встретиться между собой в апреле, однако из-за травмы казахстанца бой был отменен.



Также недавно стало известно, что кубинский боксер примет участие во «Всемирной боксерской суперсерии» (World Boxing Super Series).