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https://sport.mail.ru/news/boxing/30112577/
18 июня 2017, 22:05 | Бокс | Sports.kz

WBA лишила Шуменова титула «регулярного» чемпиона

В обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе произошли серьезные изменения, сообщает Sports.kz.

В обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе произошли серьезные изменения сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО), владевший титулом «регулярного» чемпиона по версии WBA, лишен своего пояса. Теперь этот статус перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу (21−0, 20 КО), который был «временным» чемпионом организации.

Напомним, Шуменов и Дортикос должны были встретиться между собой в апреле, однако из-за травмы казахстанца бой был отменен.

Также недавно стало известно, что кубинский боксер примет участие во «Всемирной боксерской суперсерии» (World Boxing Super Series).

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