Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины боксера, вышел во второй круг ЧЕ

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Российский спортсмен одержал победу над азербайджанцем Эльдаром Гулиевым по очкам единогласным решением судей. В следующей стадии Гаджимагомедов встретится с немцем Петером Мюлленбергом.

Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс- атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.