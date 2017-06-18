«Ковалев выигрывал по очкам, а его просто убрали»

— Сергею желаю сил, конечно, справится с этим испытанием, — сказал Чудинов, — потому что все, что господь ни делает, все к лучшему, да и все испытания посылает не просто так. И вот эти испытания, которые господь послал Сергею в виде этого поражения от Уорда — несправедливого абсолютно! Я, честно говоря, даже не понял, почему бой остановили, надо было снимать очко с американца. Я думал, рефери сделает замечание Уорду, а он после четырех ударов ниже пояса остановил поединок. Я абсолютно не понял такое поведение рефери. Все в этом бою было против промоутерской компании Ковалева. Осадок остался неприятный после случившегося. Но все равно Серега — красавец, потому что он относится к единицам боксеров, которые вышли на столь высокий уровень и достойны там быть.

УОРД ДОСТОИН ЗВАНИЯ ЧЕМПИОНА

— Что теперь делать Ковалеву и как возвращать свои титулы?

— Наверное, ему и его команде виднее, уверен, что у него есть наставники, которые смогут его направить, да и сам он далеко не мальчик. Думаю, что он найдет причины в себе и будет двигаться дальше. А что посоветовать — я бы посоветовал не опускать руки, да и все. Но это не свойственно русским людям — унывать, поэтому я думаю, что с Серегой все будет нормально. В конце концов, было отрадно, что рядом с ним находится его супруга, его маленький сын, поддерживают его. После боя они были в раздевалке, за этим действительно очень приятно наблюдать. Серега, думаю, справится с этим ударом. Ведь наша судьба держится в основном на ударах, такова сейчас жизнь.

— Как считаете, Уорд бил ниже пояса намеренно?

— Уорд не имеет поражений с Олимпийских игр 2004 года, когда он у Евгения Макаренко выиграл. Еще тогда я посмотрел на него и подумал — что за интересный молодой боксер из Америки? Все-таки стоит признать, что это спортсмен высочайшего класса. Ему надо отдать должное, что он дважды одолел Ковалева, нашего грозного панчера. Андре действительно достоин звания чемпиона. Единственное, конечно, хотелось бы более яркой и чистой победы, потому что после этой победы остался неприятный осадок. Непонятно, почему бой остановили, должны были снимать очко, как минимум — остановить поединок и дать Сергею пять минут, что восстановиться. Потому что Уорд намеренно сделал это несколько раз.

РУССКИЕ НАСТУПАЮТ

— Если бы не этот эпизод, как оцените поединок?

— На мой взгляд, бой не был близким, Сергей даже вел по очкам. Но случилась такая несправедливость по отношению к Сергею. Он много говорил перед боем, как он хочет побить Уорда. Но мы предполагаем, а бог располагает. Таким образом бог расположил, теперь Серега еще больше злится на Уорда. В будущем времени, если промоутеры договорятся, думаю, произойдет еще один бой Ковалев — Уорд, чтобы была трилогия, и чтобы третий поединок стал бы решающим.

— Думаете, это будет интересно?

— Да, потому что в этом противостоянии ничего не ясно. Пока понятно только одно — Серега в этом бою выигрывал по очкам, а его просто убрали. Не понятно, по какой причине рефери остановил бой после удара ниже пояса, засчитав за технический нокаут. Потому что, честно говоря, как зритель я был обескуражен, ведь ждал передышки для россиянина и замечания для американца. Но, знаете, за двадцать лет занятий боксом уже, честно говоря, ничего не удивляет. Такие вещи видел… То, что произошло с Сергеем сейчас, должно нас и молодое поколение закалить и сделать только сильнее. Потому что у нас сложный путь.

Чтобы завоевать себе имя в профессиональном боксе, надо ехать в Штаты и доказывать все там, защищать честь страны именно за океаном. Американцы к нам ведь не ездят, если и соглашаются, то очень неохотно. Так сложилось, что мекка бокса сейчас в США, и мы, русские, потихонечку наступаем. Кстати, на этом же вечере боксировал и мой приятель, Ариф Магомедов, он тренировался у нас в Серпухове. Тоже не самые лучшие обстоятельства, проигранный бой. Поэтому желаю парням душевных и физических сил, поскорее поправляться и продолжать тренировки.

— Жизнь продолжается?

— Да. Конечно, есть неприятный осадок от той вопиющей несправедливости, с которой столкнулся Сергей и его команда. Думаю, правда еще восторжествует. И верю, что мы увидим трилогию Уорд — Ковалев. Искренне надеюсь, что это произойдет. Потому что еще ничего не понятно. Помните бой Маркес — Пакиао? Очень надеюсь, что Серега поступит как Маркес в том бою, чтобы уже не возникало никаких вопросов.