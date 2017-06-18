«Ковалев выигрывал по очкам, а его просто убрали»
Российский боксер Дмитрий Чудинов прокомментировал результат поединка Сергея Ковалева и Андре Уорда, который закончился победой американца техническим нокаутом после неоднозначного эпизода с ударами ниже пояса со стороны американца.
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— Сергею желаю сил, конечно, справится с этим испытанием, — сказал Чудинов, — потому что все, что господь ни делает, все к лучшему, да и все испытания посылает не просто так. И вот эти испытания, которые господь послал Сергею в виде этого поражения от Уорда — несправедливого абсолютно! Я, честно говоря, даже не понял, почему бой остановили, надо было снимать очко с американца. Я думал, рефери сделает замечание Уорду, а он после четырех ударов ниже пояса остановил поединок. Я абсолютно не понял такое поведение рефери. Все в этом бою было против промоутерской компании Ковалева. Осадок остался неприятный после случившегося. Но все равно Серега — красавец, потому что он относится к единицам боксеров, которые вышли на столь высокий уровень и достойны там быть.
УОРД ДОСТОИН ЗВАНИЯ ЧЕМПИОНА
— Что теперь делать Ковалеву и как возвращать свои титулы?
— Наверное, ему и его команде виднее, уверен, что у него есть наставники, которые смогут его направить, да и сам он далеко не мальчик. Думаю, что он найдет причины в себе и будет двигаться дальше. А что посоветовать — я бы посоветовал не опускать руки, да и все. Но это не свойственно русским людям — унывать, поэтому я думаю, что с Серегой все будет нормально. В конце концов, было отрадно, что рядом с ним находится его супруга, его маленький сын, поддерживают его. После боя они были в раздевалке, за этим действительно очень приятно наблюдать. Серега, думаю, справится с этим ударом. Ведь наша судьба держится в основном на ударах, такова сейчас жизнь.
— Как считаете, Уорд бил ниже пояса намеренно?
— Уорд не имеет поражений с Олимпийских игр 2004 года, когда он у Евгения Макаренко выиграл. Еще тогда я посмотрел на него и подумал — что за интересный молодой боксер из Америки?
РУССКИЕ НАСТУПАЮТ
— Если бы не этот эпизод, как оцените поединок?
— На мой взгляд, бой не был близким, Сергей даже вел по очкам. Но случилась такая несправедливость по отношению к Сергею. Он много говорил перед боем, как он хочет побить Уорда. Но мы предполагаем, а бог располагает. Таким образом бог расположил, теперь Серега еще больше злится на Уорда. В будущем времени, если промоутеры договорятся, думаю, произойдет еще один бой Ковалев — Уорд, чтобы была трилогия, и чтобы третий поединок стал бы решающим.
— Думаете, это будет интересно?
— Да, потому что в этом противостоянии ничего не ясно. Пока понятно только одно — Серега в этом бою выигрывал по очкам, а его просто убрали. Не понятно, по какой причине рефери остановил бой после удара ниже пояса, засчитав за технический нокаут. Потому что, честно говоря, как зритель я был обескуражен, ведь ждал передышки для россиянина и замечания для американца. Но, знаете, за двадцать лет занятий боксом уже, честно говоря, ничего не удивляет. Такие вещи видел… То, что произошло с Сергеем сейчас, должно нас и молодое поколение закалить и сделать только сильнее. Потому что у нас сложный путь.
Чтобы завоевать себе имя в профессиональном боксе, надо ехать в Штаты и доказывать все там, защищать честь страны именно за океаном. Американцы к нам ведь не ездят, если и соглашаются, то очень неохотно. Так сложилось, что мекка бокса сейчас в США, и мы, русские, потихонечку наступаем. Кстати, на этом же вечере боксировал и мой приятель, Ариф Магомедов, он тренировался у нас в Серпухове. Тоже не самые лучшие обстоятельства, проигранный бой. Поэтому желаю парням душевных и физических сил, поскорее поправляться и продолжать тренировки.
— Жизнь продолжается?
— Да. Конечно, есть неприятный осадок от той вопиющей несправедливости, с которой столкнулся Сергей и его команда. Думаю, правда еще восторжествует. И верю, что мы увидим трилогию Уорд — Ковалев. Искренне надеюсь, что это произойдет. Потому что еще ничего не понятно. Помните бой Маркес — Пакиао? Очень надеюсь, что Серега поступит как Маркес в том бою, чтобы уже не возникало никаких вопросов.
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