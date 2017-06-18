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Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Позднее на странице Уикса в Twitter появились извинения за преждевременную остановку поединка.

«Уикс не извинялся, этот аккаунт — фейк», — сказала Дува.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом), ни одного поражения.