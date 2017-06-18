Американский рефери Уикс не извинялся за ошибку в бое Ковалев — Уорд
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.
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Видимо, что-то случилось...
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Ковалев уступил Уорду в
«Уикс не извинялся, этот аккаунт — фейк», — сказала Дува.
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом), ни одного поражения.
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