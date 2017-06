Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку

Вместе с тем, стало известно, что компания Main Events, представляющая интересы российского боксера, попросит Атлетическую комиссию штата Невада пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда, передает корреспондент Накануне.RU.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake.

— Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.

«Мы подадим протест и попросим комиссию пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда», — цитирует ТАСС промоутера Ковалева Кэти Дува.

«Если вы посмотрите повторы, то увидите три удара ниже пояса, я никогда до этого не видела такого. Бой был очень равный. В восьмом раунде Ковалев получил три удара ниже пояса, но судья никак на это не отреагировал. Это позор, нельзя так заканчивать бой», — отметила она.