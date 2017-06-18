Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку
Судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в
бою-реванше с Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка.
Вместе с тем, стало известно, что компания Main Events, представляющая интересы российского боксера, попросит Атлетическую комиссию штата Невада пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда, передает корреспондент Накануне.RU.
«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой
I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake.
— Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.
«Мы подадим протест и попросим комиссию пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда», — цитирует ТАСС промоутера Ковалева Кэти Дува.
«Если вы посмотрите повторы, то увидите три удара ниже пояса, я никогда до этого не видела такого. Бой был очень равный. В восьмом раунде Ковалев получил три удара ниже пояса, но судья никак на это не отреагировал. Это позор, нельзя так заканчивать бой», — отметила она.
Напомним, Ковалев в 12-раундовом поединке в
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