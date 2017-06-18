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https://sport.mail.ru/news/boxing/30111804/
18 июня 2017, 21:43 | Бокс | Nakanune.ru

Судья боя Ковалев-Уорд признал свою ошибку

Судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в бою-реванше с Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка.

Вместе с тем, стало известно, что компания Main Events, представляющая интересы российского боксера, попросит Атлетическую комиссию штата Невада пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда, передает корреспондент Накануне.RU.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake.

 — Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.

«Мы подадим протест и попросим комиссию пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда», — цитирует ТАСС промоутера Ковалева Кэти Дува.

«Если вы посмотрите повторы, то увидите три удара ниже пояса, я никогда до этого не видела такого. Бой был очень равный. В восьмом раунде Ковалев получил три удара ниже пояса, но судья никак на это не отреагировал. Это позор, нельзя так заканчивать бой», — отметила она.

Напомним, Ковалев в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Ковалев пропустил сильный удар и оказался потрясен на некоторое время, затем Уорд несколько раз ударил соперника по корпусу, после одного из которых Ковалев согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом.
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