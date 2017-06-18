Бивол: Сейчас не могу требовать боя с Уордом или Ковалёвым

«Я очень рад, что всё так закончилось. План на бой был выполнен, на Агнью не надо было лететь, он должен был поработать сам. Соперник сделал то, что мы и ожидали, но всё-таки думал, что он будет действовать активнее. Сейчас я хочу отдохнуть недели три, а менеджер будет искать варианты. Может, будет предложение отбоксировать на телевидении.



У Агнью очень хорошая защита, старался не бить по рукам, потому что у него крепкая оборона. Джеб он бьёт быстро, но все его удары я видел. Самым неожиданным стало то, что он вышел в стойке правши. Что касается боёв с лучшими — всему своё время. Сейчас я не могу требовать боя с Уордом или Ковалёвым, но всё может произойти в скором будущем», — рассказал Бивол в интервью Youtube-каналу FightSpace.

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира, нокаутировав в четвёртом раунде Седрика Агнью.