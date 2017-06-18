Эксперт: Ковалев неправильно подготовился к реваншу с Уордом
Известный российский тренер по боксу Александр Зимин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал итоги ответного боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, победу в котором техническим нокаутом одержал представитель США, рассказал, в какой момент понял, что отечественному боксеру поединок уже не выиграть, а также порассуждал о целесообразности проведения еще одного реванша.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Андре Уорд внешне очень легко разобрался с Сергеем Ковалевым в
— Скажу так — на выезде, и Сергей сам это знает, единственный шанс добиться победы всегда связан с нокдаунами и нокаутами.
За рубежом выиграть по очкам практически не получится — все эти баллы там уже распределены. Так что только этим способом можно было добиться успеха.
— Когда лично вы поняли, что все — сегодня Ковалев точно не победит?
— Мне так показалось в тот момент, когда я увидел его переход в очковую работу. При данной тактике сила и акцент удара теряются, как и
Но для того, чтобы он был, нужно сохранять выносливость на протяжении всех 12 раундов.
И если она упала, ты уже не реализуешь свои возможности — каким бы смелым ты ни был, какая бы уверенность в тебе ни была.
При этом если твоя выносливость падает, впору говорить о неправильной подготовке к бою.
— В преддверии ответного поединка многие эксперты считали, что в нем мы увидим более подготовленного к схватке Ковалева, чем в первой встрече оппонентов. Порадовала ли вас физика россиянина в
— Естественно, я не могу углубленно знать, как готовился Сергей к ответному бою. Но он должен был рассчитывать, что в этом противостоянии ему будет необходимо резко восстанавливаться между раундами, чтобы пульс был на высоком уровне, чтобы сила не падала — все это очень важно для результата.
А от Ковалева взрыва,
У Сергея, к сожалению, не было свежести: вероятно, он
— Уорда сейчас обвиняют в том, что он победил нечестно, несколько раз ударив своего соперника ниже пояса. Согласны с тем, что викторию американца нельзя считать чистой?
— Знаете, в таких ситуациях все зависит от оценки судей — именно они могут найти удары и ниже пояса, и выше него, и вообще все, что хочешь.
Этот удар просто очень трудно определить — попробуй, докажи, куда попала перчатка.
У меня, например, была ситуация на соревнованиях недавно: мой подопечный бил по печени противнику — все было нормально. При этом в одном из эпизодов попал туда же, а рефери уже нарушение правил усмотрел.
Так что это все очень субъективно — и если ты, будучи приезжим боксером, не хочешь, чтобы такими способами все решалось, побеждай соответствующее.
— То есть, по вашему мнению, Ковалеву в любом случае не отдали бы победу по очкам?
— Я не хочу обижать Сергея, но он ведь проводил
Поэтому не стоило строить
— Ковалев до ноября прошлого года не знал поражений, а тут проиграл сразу дважды кряду. Насколько это психологически может сказаться на нем?
— Здесь у каждого все индивидуально — чувствительный ли он или нет….
Однако, если Сергей
— Ковалев сразу же после сегодняшнего боя заявил, что хочет провести еще один
— Шансы на победу есть всегда, но опять же повторюсь — все будет зависеть от того, как он построит свою подготовку, чтобы не было никакого лишнего веса, никаких сгонок.
И обязательно надо знать, что можешь нокаутировать соперника в любом из раундов: в девятом, например, не удалось, так ничего — в 12-м вырвусь и уложу его!
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