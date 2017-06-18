Эксперт: Ковалев неправильно подготовился к реваншу с Уордом

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— Андре Уорд внешне очень легко разобрался с Сергеем Ковалевым в матче-реванше. Были ли вообще у россиянина шансы на успех в этом бою?

— Скажу так — на выезде, и Сергей сам это знает, единственный шанс добиться победы всегда связан с нокдаунами и нокаутами.

За рубежом выиграть по очкам практически не получится — все эти баллы там уже распределены. Так что только этим способом можно было добиться успеха.

— Когда лично вы поняли, что все — сегодня Ковалев точно не победит?

— Мне так показалось в тот момент, когда я увидел его переход в очковую работу. При данной тактике сила и акцент удара теряются, как и скоростно-силовая выносливость, и все, нечем утвердить свой результат. А сделать это можно было лишь акцентированным и жестким ударом!

Но для того, чтобы он был, нужно сохранять выносливость на протяжении всех 12 раундов.

И если она упала, ты уже не реализуешь свои возможности — каким бы смелым ты ни был, какая бы уверенность в тебе ни была.

При этом если твоя выносливость падает, впору говорить о неправильной подготовке к бою.

— В преддверии ответного поединка многие эксперты считали, что в нем мы увидим более подготовленного к схватке Ковалева, чем в первой встрече оппонентов. Порадовала ли вас физика россиянина в матче-реванше и можно ли сказать, что именно в его подготовке к бою была допущена ошибка, приведшая к фиаско?

— Естественно, я не могу углубленно знать, как готовился Сергей к ответному бою. Но он должен был рассчитывать, что в этом противостоянии ему будет необходимо резко восстанавливаться между раундами, чтобы пульс был на высоком уровне, чтобы сила не падала — все это очень важно для результата.

А от Ковалева взрыва, какого-то акцента мы так и не увидели… Ему ведь нужно было идти в атаку — только тогда ни у кого бы вопросов не возникало!

У Сергея, к сожалению, не было свежести: вероятно, он как-то неправильно подготовился к реваншу, где-то переусердствовал, перебрал.

— Уорда сейчас обвиняют в том, что он победил нечестно, несколько раз ударив своего соперника ниже пояса. Согласны с тем, что викторию американца нельзя считать чистой?

— Знаете, в таких ситуациях все зависит от оценки судей — именно они могут найти удары и ниже пояса, и выше него, и вообще все, что хочешь.

Этот удар просто очень трудно определить — попробуй, докажи, куда попала перчатка.

У меня, например, была ситуация на соревнованиях недавно: мой подопечный бил по печени противнику — все было нормально. При этом в одном из эпизодов попал туда же, а рефери уже нарушение правил усмотрел.

Так что это все очень субъективно — и если ты, будучи приезжим боксером, не хочешь, чтобы такими способами все решалось, побеждай соответствующее.

— То есть, по вашему мнению, Ковалеву в любом случае не отдали бы победу по очкам?

— Я не хочу обижать Сергея, но он ведь проводил матч-реванш, это был уже второй его бой против Уорда — в первом ему удалось отправить соперника в нокдаун, все сделать верно, однако ему все равно присудили поражение.

Поэтому не стоило строить каких-то надежд, что по очкам можно легко выиграть за рубежом — нельзя!

— Ковалев до ноября прошлого года не знал поражений, а тут проиграл сразу дважды кряду. Насколько это психологически может сказаться на нем?

— Здесь у каждого все индивидуально — чувствительный ли он или нет….

Однако, если Сергей что-то хочет сделать еще в боксе, эти два поражения, конечно, серьезно его на данный момент надламываю— по факту же он еще в первом поединке с американцем все отдал для победы, но добиться ее не удалось.

— Ковалев сразу же после сегодняшнего боя заявил, что хочет провести еще один матч-реванш с Уордом. Есть ли в этом смысл или же в этой встрече вновь безальтернативно победит представитель США?

— Шансы на победу есть всегда, но опять же повторюсь — все будет зависеть от того, как он построит свою подготовку, чтобы не было никакого лишнего веса, никаких сгонок.

И обязательно надо знать, что можешь нокаутировать соперника в любом из раундов: в девятом, например, не удалось, так ничего — в 12-м вырвусь и уложу его!