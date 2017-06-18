Дрозд: Победа Уорда над Ковалевым противоречит принципам бокса

«Что можно сказать по прошедшему бою. У Сергея, конечно же, не все получалось и сейчас у него у самого много к себе вопросов, я в этом уверен. Но в целом бой был ровным, конкурентным и российский боксер на момент остановки был точнее и результативнее, что и подтверждает статистика ударов, — отметил Дрозд в разговоре с AllBoxing.Ru. — Сейчас все говорят о том, правильно ли поступил рефери, когда остановил бой. На мой взгляд, это ужасное судейское решение, когда бой останавливают после трех подряд ударов ниже пояса. Причем последний из этих ударов плотно и точно приземлился прямо в пах. Оправданий тут никаких не может быть. Что это? Банальная ошибка рефери? Что-то более неприятное и корыстное с его стороны? Не мне судить, но так бои не останавливают, это ставит под сомнение смысл боксерского соперничества в ринге и сам принцип нашего вида спорта».

Напомним, что поединок был остановлен в 8-м раунде, после ударов Уорда в область корпуса соперника. Позже судья боя признал свою ошибку, не заметив ударов ниже пояса.