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https://sport.mail.ru/news/boxing/30110415/
18 июня 2017, 14:56 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Дрозд: Победа Уорда над Ковалевым противоречит принципам бокса

По мнению бывшего чемпион в первом тяжелом весе Григория Дрозда, победа Уорда над Ковалевым противоречит всем принципам бокса.

«Что можно сказать по прошедшему бою. У Сергея, конечно же, не все получалось и сейчас у него у самого много к себе вопросов, я в этом уверен. Но в целом бой был ровным, конкурентным и российский боксер на момент остановки был точнее и результативнее, что и подтверждает статистика ударов, — отметил Дрозд в разговоре с AllBoxing.Ru. — Сейчас все говорят о том, правильно ли поступил рефери, когда остановил бой. На мой взгляд, это ужасное судейское решение, когда бой останавливают после трех подряд ударов ниже пояса. Причем последний из этих ударов плотно и точно приземлился прямо в пах. Оправданий тут никаких не может быть. Что это? Банальная ошибка рефери? Что-то более неприятное и корыстное с его стороны? Не мне судить, но так бои не останавливают, это ставит под сомнение смысл боксерского соперничества в ринге и сам принцип нашего вида спорта».

Напомним, что поединок был остановлен в 8-м раунде, после ударов Уорда в область корпуса соперника. Позже судья боя признал свою ошибку, не заметив ударов ниже пояса.
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Эксперт: Ковалев неправильно подготовился к реваншу с Уордом

Эксперт: Ковалев неправильно подготовился к реваншу с Уордом

Известный российский тренер по боксу Александр Зимин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал итоги ответного боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, победу в котором техническим нокаутом одержал представитель США, рассказал, в какой момент понял, что отечественному боксеру поединок уже не выиграть, а также порассуждал о целесообразности проведения еще одного реванша.
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