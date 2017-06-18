Беленький: Я бы рефери вообще дисквалифицировал и назначил третий бой между Ковалевым и Уордом, потому что так заканчивать нельзя

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— Выиграл ли Уорд на этот раз?

— Формально — да. Решение рефери никто не отменял и, боюсь, отменить не в состоянии. Но это грубейшее, дичайшее нарушение правил, которое рефери просмотрел. Я бы его вообще дисквалифицировал, скажем, на год и назначил матч-реванш, то есть уже третий бой, потому что так нельзя заканчивать.

— Команда Ковалева уже заявила, что будет подавать протест на решение рефери. Оправдано ли это?

— Да конечно. Я желаю им удачи в этом. А как это может быть не оправдано? Там только в восьмом раунде было четыре удара ниже пояса, и именно эти удары решили исход боя. Если совести нет, то протест не будет удовлетворен. Но я боюсь, что ее нет.

— А как было бы корректно выйти из этой ситуации, когда Ковалев уже был потрясен, но Уорд начал бить ниже пояса? Что должен был предпринять рефери?

— После ударов ниже пояса надо было в любом случае останавливать бой, чтобы дать Сергею возможность прийти в себя. А так как это было многократно повторенное нарушение, то снять с Уорда очко. Это самый минимум того, что обязан был сделать рефери.

— Как Ковалев проявил себя в целом?

— Невыгодно Сергей проводил бой. На момент остановки на карточках двоих судей Уорд вел в одно очко — и это вполне имеющий право на существование вердикт, то есть боковые судьи сработали на этот раз вполне корректно. Бой был в принципе равный. Если бы не остановка поединка, оставшиеся четыре раунда могли решить исход как в одну, так и в другую сторону. Но тут все решил рефери.

— Оправдал ли Ковалев ожидания своими действиями в ринге?

— Я примерно того и ожидал. Мне казалось, что у него еще есть хорошие шансы, он сохранил силы и в последних раундах может выстрелить. Бой складывался не самым лучшим образом, но вполне пристойно.