«Ошибся, не заметив удары ниже пояса»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой российского боксера Сергея Ковалева за звание чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кгс американцем Андре Уордом завершился скандалом. Андре имел явное преимущество, планомерно двигаясь к триумфу, но отметился серией ударов противнику ниже пояса. В результате рефери принял решение остановить поединок, вызвав негодование не только со стороны россиянина, но и на трибунах.

При этом сам Ковалев был в полном сознании и заявлял о готовности продолжать схватку. Позднее стало известно, что на момент остановки встречи американец, по мнению арбитров, вел в счете.

«Он победил только благодаря ударам ниже пояса, — передает слова Ковалева «СЭ». — Это был удар ниже пояса. Я почувствовал его. А потом еще один. Его удар с правой в голову? Да, он был непростым, но не настолько, чтобы я не смог продолжить встречу. Все решил удар ниже пояса. Один удар был низким, другой был пограничным. Я не понимаю, почему был остановлен бой. Я мог бы продолжить даже прямо сейчас.

Не смог сдержаться россиянин и на пресс-конференции после боя.

«Он не нанес мне серьезных повреждений, — заявил Ковалев. -Я устал, но был готов продолжать. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Причем Уорд несколько раз по ходу поединка бил мне ниже пояса. У меня не железные яйца.

В то же время промоутер Ковалева Кэти Дува сообщила, что команда Сергея подаст протест на результат боя в Лас-Вегасе.

«Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — приводит слова промоутера «Р-Спорт».

«Рефери не выполнил свою работу. Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и он не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов», — пояснила она недовольство работой судьи.

Сам Уорд после окончания боя назвал Ковалева хорошим боксером и выразил ему свое уважение.

«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу и знал, что надо с ним делать. Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой.

Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Он отличный боец, и когда вы сражаетесь с таким соперником, вам надо навязать свою игру, — приводит слова американца ESPN.

Известный американский журналист Fox Sports Скип Бэйлесс также раскритиковал решение арбитра.

«Бой нельзя было останавливать. Ковалев побеждал и заслуживал хотя бы еще нескольких секунд, чтобы посмотреть, восстановится ли он.

Уорд поймал его главным ударом вечера — справа в челюсть. Заслужил победу. Но решающим оказался второй удар ниже пояса, — написал Бэйлесс на своей странице в твиттере.

А журналист издания Ring Майк Коппингер опубликовал в своем твиттере фотографию судейских записок Атлетической комиссии штата Невада, из которых следует, что на момент остановки боя российский спортсмен проигрывал американцу по очкам.

Согласно данным записям, двое судей из трех Дэйв Моретти и Гленн Фельдман на момент остановки боя видели лидером Уорда (67−66), и только Стив Уайсфельд насчитал больше баллов россиянину (68−65).

Согласно статистике, преимущество по количеству ударов на момент остановки боя было значительным (96−80). Особенно это касается ударов в голову. Правда, американец был точнее — 34% попаданий против 23% у Ковалева.

Судья Тони Уикс, остановивший бой в восьмом раунде, объяснил свое решение тем, что россиянин «не отвечал на атаки и не мог защитить себя». При этом рефери признал, что не заметил нескольких ударов ниже пояса, подчеркнув, что в противном случае не принял бы столь радикальное решение.

«Я посмотрел повтор боя и должен признать, что ошибся, не заметив, что несколько ударов Уорда пришлись ниже пояса.

Я остановил поединок, потому что Ковалев не отвечал на атаки и не мог защитить себя. Если бы я увидел, что в концовке Андре пробил ниже пояса, я бы не остановил бой. Моя ошибка, — написал Уикс на своей странице в твиттере.

Для Ковалева это поражение стало вторым в карьере (причем подряд) и первым досрочным, в результате чего он уступил Уорду титулы чемпиона по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.