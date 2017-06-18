«Мы бы хотели такого боя. Он интересен как с точки зрения финансов, так и с точки зрения самого поединка. Это была бы интригующая встреча, даже более интригующая, чем противостояние Мейвезера с Макгрегором. Потому что в случае с Уордом и Джошуа, у нас будет два боксёра, которые лучшие в своих весовых категориях, так что это может быть очень интересно», — рассказал Хантер в интервью YouTube-каналу Fighthub.