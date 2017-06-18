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18 июня 2017, 14:06 | Бокс | Чемпионат.com

Хантер: Бой Уорд — Джошуа был бы интересным

Вирджил Хантер, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе Андре Уорда, заявил, что хотел бы увидеть бой своего подопечного с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Мы бы хотели такого боя. Он интересен как с точки зрения финансов, так и с точки зрения самого поединка. Это была бы интригующая встреча, даже более интригующая, чем противостояние Мейвезера с Макгрегором. Потому что в случае с Уордом и Джошуа, у нас будет два боксёра, которые лучшие в своих весовых категориях, так что это может быть очень интересно», — рассказал Хантер в интервью YouTube-каналу Fighthub.
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