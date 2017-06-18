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https://sport.mail.ru/news/boxing/30110060/
18 июня 2017, 13:58 | Бокс | Vesti.kz

Манкенов: Уорд использовал грязные приемы, и это испортило впечатление от его убедительной победы над Ковалевым

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение россиянина Сергея Ковалева в матче-реванше с американцем Андре Уордом за титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, состоявшемся сегодня, 18 июня, в Лас-Вегасе.

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«Вообще настроения нет после этого боя. Разочаровал Ковалев. Он не сделал никаких выводов после первого боя. По ходу реванша было видно, что он действовал так же, как полгода назад. Функционально он был не в лучшей форме. Уорд успешно нейтрализовал его активность в первых раундах. А во второй половине боя использовал “грязные” приемы и добил Ковалева. Я считаю, что поступок Уорда был “низким” и испортил впечатление от его убедительной победы. А за поражение Ковалева ответственность несут представители его тренерского штаба. Они не сумели подготовить боксера к такому важному бою», — отметил Манкенов.

Ранее вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко отметил, что Ковалеву нужно было отвечать Уорду такими же приемами. Между тем российский менеджер по боксу, эксперт в мире единоборств Сергей Завилейский заявил, что в этом бою американец действовал особенно «грязно».

Добавим, что бой между Ковалевым и Уордом был остановлен в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов. Видео скандальной остановки боя можно посмотреть здесь. А видео полного поединка тут. Зрители на арене в Лас-Вегасе освистали решение рефери остановить бой.

В их первом бою в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей. Сторона российского боксера осталась недовольна этим вердиктом.
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