А. Тищенко: Ковалёв оказался не готов, он просто устал. Уорд выглядел увереннее
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением о поражении Сергея Ковалёва от Андре Уорда.
«Видимо, никаких выводов перед этим боем Сергей Ковалёв не сделал. Основная причина, по которой он проиграл — усталость. Ковалёв должен был усерднее готовиться к поединку в спортивном зале, тренироваться. Большую часть боя соперники боролись. Ковалёв оказался к этому не готов, и в шестом раунде было видно, что российский боксёр устал. А для Андре Уорда данная ситуация оказалась привычной, он измотал соперника борьбой, да и выглядел увереннее.
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Жизнь на этом не заканчивается. Возможно, Ковалёву стоит попытаться выйти на другого соперника или попробовать себя в другой версии и там стать чемпионом», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
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