UCNLive.com: У Головкина — стальной подбородок, в отличие от Ковалева
Журналист UCNLive.com Райан Скалия поделился мнением об исходе боя Андре Уорд (32−0, 16 КО) — Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО), а также о возможных шансах Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против американского боксера, сообщает Sports.kz.
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«У Головкина — подбородок из стали. Ничего схожего с Ковалевым, который выглядел шатким на протяжении всей своей карьеры», — написал Скалия в твиттере.
Что касается Геннадия Головкина, то свой следующий бой казахстанский боксер проведет 16 сентября против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).
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