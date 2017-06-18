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https://sport.mail.ru/news/boxing/30109820/
18 июня 2017, 13:13 | Бокс | Sports.kz

UCNLive.com: У Головкина — стальной подбородок, в отличие от Ковалева

Журналист UCNLive.com Райан Скалия поделился мнением об исходе боя Андре Уорд (32−0, 16 КО) — Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО), а также о возможных шансах Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против американского боксера, сообщает Sports.kz.

Журналист UCNLive.com <span class=error>Райан</span> <span class=error>Скалия</span> поделился мнением об исходе боя <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> (32−0 16 КО) — Сергей <span class=error>Ковалев</span> (30−2−1 26 КО) а также о возможных шансах Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) против американского боксера сообщает Sports.kz. Увеличить
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«У Головкина — подбородок из стали. Ничего схожего с Ковалевым, который выглядел шатким на протяжении всей своей карьеры», — написал Скалия в твиттере.

Бой-реванш Уорд — Ковалев завершился победой Андре техническим нокаутом в восьмом раунде.

Что касается Геннадия Головкина, то свой следующий бой казахстанский боксер проведет 16 сентября против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).

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