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«У Головкина — подбородок из стали. Ничего схожего с Ковалевым, который выглядел шатким на протяжении всей своей карьеры», — написал Скалия в твиттере.



Бой-реванш Уорд — Ковалев завершился победой Андре техническим нокаутом в восьмом раунде.



Что касается Геннадия Головкина, то свой следующий бой казахстанский боксер проведет 16 сентября против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).