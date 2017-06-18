Сергей Ковалев: Да, я поплыл. Но не до остановки же боя!

Специалисты, действующие и бывшие боксеры активно комментирует исход боя реванша в Лас-Вегасе, в котором судья засчитал Сергею Ковалеву технический нокаут после того, как россиянин получил от Андре Уорда три удара ниже пояса. Рефери уже признал свою ошибку. Однако это не снизило накал страстей. «СЭ» собрал самые яркие из мнений.

УЧАСТНИКИ БОЯ.

Тони УИКС, рефери поединка: «Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся — я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок». (Твиттер).

Андре УОРД: «Люди говорят, что бой был остановлен слишком рано? Это не моя вина и не моя проблема. В ринге я работал лучше, мои удары по корпусу были ощутимыми, я видел, что Ковалеву было больно после них. Ковалев хороший боксер, и я не могу выразить ничего иного, кроме слов уважения». (BoxScene).

Сергей КОВАЛЕВ: «Андре попал ниже пояса. Терпеть сколько можно? Раз попал, два попал… Я почувствовал удар, который заставил меня согнуться. Не знаю, почему Тони Уикс остановил бой. Я был в состоянии продолжать, это же было очевидно. Не скажу, что Уорд чем-то удивил. Я ожидал, что он будет лучше. Но и я был лучше, чем в прошлом поединке. В первых раундах в прошлый раз вообще было полное доминирование. В этот раз он был более сдержан. Ожидал, что Уорд будет уклоняться вправо. Он постоянно бил мне в подсердечную область, что малоприятно. В принципе, вопросов к рефери нет, кроме последнего раунда. Я поплыл? Да, поплыл. Но не до остановки же боя! Мы же боксом занимаемся. Потом же выплыл». (FightSpace).

ЗА КОВАЛЕВА.

Кэти ДУВА, промоутер Ковалева: «Бой был очень равный. В восьмом раунде Ковалев получил три удара ниже пояса, но судья никак на это не отреагировал. Это позор, нельзя так заканчивать бой. Мы слышали, что Уорд может сменить весовую категорию. Что касается Сергея, то он останется в своем весе. Очень скоро у него вновь будут титулы». (BoxScene).

Эрик МОРАЛЕС, бывший чемпион мира: «Тони Уикс — расист или ему нужны очки? Я тоже начинаю думать, что бокс действительно в кризисе. HBO называет Уорда лучшим боксером мира! Это не его размах». (Твиттер).

Александр КАЛИНКИН, российский рефери: «Есть правило, что если происходит удар ниже пояса, то боксеру дают не меньше пяти минут, чтобы восстановиться. Я насчитал как минимум три удара ниже пояса. Ковалев имел преимущество, и как только Уорд чуть перехватил инициативу, то при первом же случае судья остановил бой и присудил победу американцу. Да, Сергей пропустил удар, и преимущество у Уорда было, но не до такой степени, чтобы останавливать поединок». (ТАСС).

Григорий ДРОЗД: «У Сергея, конечно же, не все получалось, и сейчас у него у самого много к себе вопросов, я в этом уверен. Но в целом бой был ровным, конкурентным, и российский боксер на момент остановки был точнее и результативнее, что и подтверждает статистика ударов. Сейчас все говорят о том, правильно ли поступил рефери, когда остановил бой. На мой взгляд, это ужасное судейское решение, когда бой останавливают после трех подряд ударов ниже пояса. Причем последний из этих ударов плотно и точно приземлился прямо в пах. Оправданий тут никаких не может быть. Что это? Банальная ошибка рефери? Что-то более неприятное и корыстное с его стороны? Не мне судить, но так бои не останавливают, это ставит под сомнение смысл боксерского соперничества в ринге и сам принцип нашего вида спорта». (Фейсбук).

Андрей РЯБИНСКИЙ, российский промоутер: «Опять левое судейство. Два подряд удара в пах Ковалеву, и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! С таким судейством, как в бою Ковалев — Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к “победе”. Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже». (Твиттер).

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира: «Поединки не должны так заканчиваться. Остановка боя — ужасное решение, судейство было ужасным. Получилось, что Ковалев дважды стал героем. Судейство будет еще не раз обсуждаться». (Твиттер).

ЗА УОРДА.

Шугар РЭЙ, бывший чемпион мира: «Кондиции и стратегия Андре в этом поединке были похожи на те, которые показывают великие чемпионы. Почет моему брату». (Твиттер).

Лу ДИБЕЛЛА, промоутер: «Ненавистники, слушайте: Уорд — великий боец. Ковалев даже не жаловался на досрочное завершение боя. Он был повержен. Уорд подавил его. Спорное решение?! Повторы должны устранить любые сомнения. О чем вообще говорить. Надеюсь, этот искусственный спор не будет использоваться в качестве предлога для повторного боя. Я не могу представить, что кто-то захочет увидеть это». (Твиттер).

Боб АРУМ, промоутер: «Ковалев проиграл по делу, хотя он считает, что был удар ниже пояса. Но здесь также нужно учесть, что фактически он уже “плыл”. Ковалев на протяжении всего боя выглядел неважно, поэтому завершение боя вполне логично. Я думаю, это конец его карьеры, пора задуматься».

Дмитрий КИРИЛЛОВ, российский боксер: «Остановка была немного преждевременной и неожиданной, но была основана на пропущенном Сергеем ударе. Да и так все в принципе закономерно было. Сергей и по очкам проигрывал. Исход закономерный, что прогнозируемо, и тут не в решении судьи дело. В противном случае была бы победа по очкам Уорда. Сергей пытался действовать теми же методами, что и в первом бою. И эта попытка снова не получилась». (Р-Спорт).

НЕПРИМКНУВШИЕ.

Владимир ХРЮНОВ, российский промоутер: «У Ковалева не получился весь бой. Тренеру Ковалева необходимо было разбирать всю тактику Уорда, который продолжил все то, что он делал в первом поединке. Подавать протест бесполезно, этот механизм не работает». (ТАСС).

Роман КАРМАЗИН, российский боксер: «Странно так в профессиональном боксе останавливать бой. С другой стороны — если действительно Серега «плыл», то нужно было его сохранить. У Сереги только жизнь начинается. Уорд — молодец! Он просто очень хитрый, коварный. Даже если бы бой продлился, то Уорду так и отдали бы.

В первом бою Серега показал выше класс, а тут Уорд был изобретательнее и интереснее. Насчет своего будущего Ковалев сам должен принимать решение. Если и будет третий бой, то только ради зарабатывания денег, потому что в третьем бою Уорд так же обманет Серегу. Ковалев однообразным был, надеялся на правый прямой и все, а там такое не проходит. Нужно снизу и сбоку поднимать. (Р-Спорт).