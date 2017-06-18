Уорд: Переход в первый тяжёлый вес? Всё возможно

«Что дальше? первый тяжёлый вес или в супертяжёлый? я мечтатель, и всё возможно, если с вами Бог. Если у вас есть вопросы по оценкам боя с Ковалёвым то это не ко мне. Сейчас я собираюсь отдохнуть, получать удовольствие, проводя время с семьёй. А пока я поцелую свою жену и мы уйдём отсюда», — приводит слова американца BoxingScene.

Ранним утром 18 июня Андре Уорд защитил титулы чемпиона мира, победив во втором поединке Сергея Ковалёва.