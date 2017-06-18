Ади Джозеф: Головкин свергнет P4P-короля Уорда, если побьет «Канело»

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«Как по мне, эта победа над Ковалевым утвердила Уорда в качестве P4P-короля. Но он может быть свергнут, если GGG нокаутирует «Канело», — написал Джозеф в твиттере.



Андре Уорд (32−0, 16 КО) победил Сергея Ковалева (30−2−1, 26 КО) в бое-реванше техническим нокаутом в восьмом раунде.



Геннадий Головкин 16 сентября в Лас-Вегасе встретится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).