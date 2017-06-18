Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30109644/
18 июня 2017, 12:36 | Бокс | Sports.kz

Ади Джозеф: Головкин свергнет P4P-короля Уорда, если побьет «Канело»

Журналист USA Today Sports Ади Джозеф поделился своим видением верхушки pound-for-pound рейтинга (вне зависимости от весовой категории), сообщает Sports.kz.

Журналист USA Today Sports <span class=error>Ади</span> Джозеф поделился своим видением верхушки <nobr>pound-for-pound</nobr> рейтинга (вне зависимости от весовой категории) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Как по мне, эта победа над Ковалевым утвердила Уорда в качестве P4P-короля. Но он может быть свергнут, если GGG нокаутирует «Канело», — написал Джозеф в твиттере.

Андре Уорд (32−0, 16 КО) победил Сергея Ковалева (30−2−1, 26 КО) в бое-реванше техническим нокаутом в восьмом раунде.

Геннадий Головкин 16 сентября в Лас-Вегасе встретится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 июня

Прямая трансляция боя потенциального соперника GGG Андре Уорда с Сергеем Ковалевым

«Чумазый, измазюканный бегал он по двору с ребятами». Соседи Головкина рассказали о его детстве

Потенциальный соперник Головкина Уорд нокаутировал Ковалева в бое-реванше