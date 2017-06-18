Мазуров: Команда Ковалева не сможет наказать судью Уикса за ошибку в бою с Уордом
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Команда российского боксера Сергея Ковалева не сможет наказать рефери Тони Уикса за допущенную им ошибку в поединке против американца Андре Уорда. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Игорь Мазуров.
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Видимо, что-то случилось...
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«К сожалению, абсолютно во всех федерациях нет определенных стандартов и способов разрешения подобных ситуаций, — сказал он. — Но даже если бывают сомнения в правильности определения победителя боя, то в таких случаях решения, как правило, не пересматриваются. Хотя такое в практике и бывало, в том числе несколько случаев в России».
Ковалев уступил Уорду в
Сам Уикс позднее извинился за преждевременную остановку поединка, отмтелив, что не видел ударов ниже пояса.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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