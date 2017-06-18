Кудряшов: Ничто не предвещало остановки боя Ковалев — Уорд, судья ошибся
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Арбитр боя между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом допустил ошибку, остановив поединок. Такое мнениеТАСС высказал претендент на титул чемпиона мира Дмитрий Кудряшов.
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Ковалев уступил Уорду в
«Не понимаю, зачем судья принял решение остановить бой, — сказал Кудряшов. — На повторах хорошо видно, куда приходились удары, а если бы судья хотел принять верное решение, то мог бы остановить поединок, а потом уже
В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его «ограбили».
«Я не согласен с тем, что Уорд выиграл первый бой. Не согласен с остановкой второго поединка. В том же поединке Корралеса и Кастильо судья не стал останавливать бой, в итоге мы помним, как перевернулся ход поединка. Все могло быть и в бою Ковалев — Уорд, но рефери принял нечерное решение», — отметил Кудряшов.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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