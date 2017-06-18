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https://sport.mail.ru/news/boxing/30109372/
18 июня 2017, 11:56 | Бокс | Sports.kz

Журналист Newsday.com не считает Уорда и Головкина достойными того, чтобы возглавлять P4P-рейтинг

Журналиста Newsday.com Грега Логана не впечатляет статистика непобежденных чемпионов Андре Уорда (32−0, 16 КО) и Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналиста Newsday.com <span class=error>Грега</span> <span class=error>Логана</span> не впечатляет статистика непобежденных чемпионов <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> (32−0 16 КО) и Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, утром Уорд в бое-реванше вновь победил Сергея Ковалева (30−2−1, 26 КО).

«Не согласен с тем, что Андре Уорд — лучший P4P-боксер. Он в топ-5, но не лучший. Также в пятерке Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Уорд — не номер один. В то же время после боя с Джейкобсом я не могу выбрать лучшим P4P-боксером и GGG. Так что остановлюсь на «Канело», — написал Логан в твиттере.

Уорд владеет поясами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, Головкин — титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем.

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