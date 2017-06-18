Журналист Newsday.com не считает Уорда и Головкина достойными того, чтобы возглавлять P4P-рейтинг
Журналиста Newsday.com Грега Логана не впечатляет статистика непобежденных чемпионов Андре Уорда (32−0, 16 КО) и Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, утром Уорд в
«Не согласен с тем, что Андре Уорд — лучший P4P-боксер. Он в топ-5, но не лучший. Также в пятерке Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Уорд — не номер один. В то же время после боя с Джейкобсом я не могу выбрать лучшим P4P-боксером и GGG. Так что остановлюсь на «Канело», — написал Логан в твиттере.
Уорд владеет поясами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, Головкин — титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter