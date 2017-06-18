Журналист Newsday.com не считает Уорда и Головкина достойными того, чтобы возглавлять P4P-рейтинг

Напомним, утром Уорд в бое-реванше вновь победил Сергея Ковалева (30−2−1, 26 КО).



«Не согласен с тем, что Андре Уорд — лучший P4P-боксер. Он в топ-5, но не лучший. Также в пятерке Геннадий Головкин, Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Уорд — не номер один. В то же время после боя с Джейкобсом я не могу выбрать лучшим P4P-боксером и GGG. Так что остановлюсь на «Канело», — написал Логан в твиттере.



Уорд владеет поясами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, Головкин — титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем.