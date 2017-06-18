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18 июня 2017, 11:35 | Бокс | Р-Спорт

Рефери Уикс признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Рефери Тони Уикс признался, что пропустил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в бою-реванше с россиянином Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка.

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Ковалев в субботу проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

Уикс в восьмом раунде остановил бой после того, как Ковалев пропустил удар ниже пояса и еще серию ударов. Россиянин после боя заявил, что не понял данное решение судьи.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.

Промоутер Ковалева Кэти Дува ранее заявила, что подаст протест на результат второго боя с Уордом.
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