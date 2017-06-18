Рефери Уикс признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Рефери Тони Уикс признался, что пропустил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в бою-реванше с россиянином Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ковалев в субботу проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.
Уикс в восьмом раунде остановил бой после того, как Ковалев пропустил удар ниже пояса и еще серию ударов. Россиянин после боя заявил, что не понял данное решение судьи.
«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой
Промоутер Ковалева Кэти Дува ранее заявила, что подаст протест на результат второго боя с Уордом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter