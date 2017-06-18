Рефери Уикс признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом

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Ковалев в субботу проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

Уикс в восьмом раунде остановил бой после того, как Ковалев пропустил удар ниже пояса и еще серию ударов. Россиянин после боя заявил, что не понял данное решение судьи.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.

Промоутер Ковалева Кэти Дува ранее заявила, что подаст протест на результат второго боя с Уордом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake</p>— Tony Weeks (@TonyWeeks_) <a href="https://twitter.com/TonyWeeks_/status/876323403862614016">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>