«Уорд намеренно нанес несколько ударов ниже пояса»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на 18 июня по Москве в Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, победу в котором, как и в первой встрече соперников, прошедшей в минувшем году, одержал представитель США.

В этот раз, правда, до подсчета очков после 12-и раундов дело не дошло — непобежденный Уорд сильно измотал оппонента, и на восьмом отрезке боя судья остановил схватку, объявив технический нокаут.

Впрочем, без скандала вновь не обошлось: если после первого поединка многие отмечали, что арбитры, выставляя счет на своих записках, были слишком уж лояльны к Андре, тогда как более очевидным триумфатором виделся россиянин, то в матче-реванше под шквал критики попал уже сам Уорд, приблизивший себя к виктории парочкой ударов ниже пояса, которые рефери почему-то оставил без внимания.

По окончании боя Ковалев заявил, что ждет от американца еще одного реванша.

«Я хочу провести еще один бой с Уордом», — передает слова Ковалева Los Angeles Times.

Кроме того, россиянин отметил, что не понял, зачем судья остановил поединок, несмотря на его готовность продолжать противостояние.

«Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — цитирует спортсмена AP.

В то же время промоутер Ковалева Кэти Дува сообщила, что команда Сергея подаст протест на результат боя в Лас-Вегасе.

«Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — приводит слова промоутера «Р-Спорт».

«Рефери не выполнил свою работу. Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и он не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов», — пояснила она недовольство судьей.

«Ковалев проведет следующий бой осенью», — подчеркнула Дува, развеяв все тревоги относительно возможного окончания карьеры россиянином, потерпевшим два поражения кряду.

В свою очередь, Уорд после окончания боя, по итогам которого ему удалось улучшить личный рекорд до 32−0, отдал должное Ковалеву, назвав того хорошим боксером.

«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу и знал, что надо с ним делать. Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой.

Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Он отличный боец, и когда вы сражаетесь с таким соперником, вам надо навязать свою игру, — приводит слова американца ESPN.

Отметим, что в андеркарде титульной встречи между Ковалевым и Уордом состоялся поединок, в котором 26-летний представитель России Дмитрий Бивол без проблем разобрался с американцем Седриком Агнью и защитил звание временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Было нелегко, мы продемонстрировали то, к чему готовились, — рассказал после встречи, окончившейся техническим нокаутом в четвертом раунде, Бивол. — Я рад тому, как закончился поединок. И каких-то сюрпризов от Агнью не увидел. Правда, он больше времени провел в стойке правши, а мы готовились к левше. Но это мелочи, мы были готовы ко всему. Сейчас надо переварить информацию во всем полутяжелом весе, и дальше будет больше работы у менеджера и промоутера».

Он также прокомментировал итоги боя Ковалева.

«У Ковалева была ошибка — очень слабая выносливость, в четвертом раунде он устал.

Где-то Ковалев не сделал работу над ошибками. Были отрезки небольшие, когда Ковалев проваливал Уорда на дальней дистанции, это его работа, а он подпускал Уорда на среднюю дистанцию. Уорд навязал свою работу, что и было во второй половине первого боя. А тут это было с самого начала, — заявил Бивол.

Кроме того, он коснулся и темы грязных приемов от Уорда.

«Жалко, что так происходит. Но это бокс, чем он и прекрасен. А насчет остановки — это тоже спорный момент, три удара ниже пояса и остановить бой — это неправильно. Но Уорд все равно провел эту концовку до ударов ниже пояса», — добавил россиянин.