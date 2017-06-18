«Уорд намеренно нанес несколько ударов ниже пояса»
Российский боксер Сергей Ковалев техническим нокаутом проиграл американцу Андре Уорду в титульном поединке в
Лас-Вегасе, потерпев от представителя США второе поражение кряду. По окончании боя россиянин заявил, что хочет провести еще один реванш с обидчиком, а промоутер спортсмена Кэти Дува сообщила, что на результат встречи будет подана апелляция.
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В ночь на 18 июня по Москве в
В этот раз, правда, до подсчета очков после 12-и раундов дело не дошло — непобежденный Уорд сильно измотал оппонента, и на восьмом отрезке боя судья остановил схватку, объявив технический нокаут.
Впрочем, без скандала вновь не обошлось: если после первого поединка многие отмечали, что арбитры, выставляя счет на своих записках, были слишком уж лояльны к Андре, тогда как более очевидным триумфатором виделся россиянин, то в
По окончании боя Ковалев заявил, что ждет от американца еще одного реванша.
«Я хочу провести еще один бой с Уордом», — передает слова Ковалева Los Angeles Times.
Кроме того, россиянин отметил, что не понял, зачем судья остановил поединок, несмотря на его готовность продолжать противостояние.
«Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — цитирует спортсмена AP.
В то же время промоутер Ковалева Кэти Дува сообщила, что команда Сергея подаст протест на результат боя в
«Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — приводит слова промоутера «Р-Спорт».
«Рефери не выполнил свою работу. Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и он не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов», — пояснила она недовольство судьей.
«Ковалев проведет следующий бой осенью», — подчеркнула Дува, развеяв все тревоги относительно возможного окончания карьеры россиянином, потерпевшим два поражения кряду.
В свою очередь, Уорд после окончания боя, по итогам которого ему удалось улучшить личный рекорд до 32−0, отдал должное Ковалеву, назвав того хорошим боксером.
«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу и знал, что надо с ним делать. Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой.
Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Он отличный боец, и когда вы сражаетесь с таким соперником, вам надо навязать свою игру, — приводит слова американца ESPN.
Отметим, что в андеркарде титульной встречи между Ковалевым и Уордом состоялся поединок, в котором 26-летний представитель России Дмитрий Бивол без проблем разобрался с американцем Седриком Агнью и защитил звание временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
«Было нелегко, мы продемонстрировали то, к чему готовились, — рассказал после встречи, окончившейся техническим нокаутом в четвертом раунде, Бивол. — Я рад тому, как закончился поединок. И
Он также прокомментировал итоги боя Ковалева.
«У Ковалева была ошибка — очень слабая выносливость, в четвертом раунде он устал.
Кроме того, он коснулся и темы грязных приемов от Уорда.
«Жалко, что так происходит. Но это бокс, чем он и прекрасен. А насчет остановки — это тоже спорный момент, три удара ниже пояса и остановить бой — это неправильно. Но Уорд все равно провел эту концовку до ударов ниже пояса», — добавил россиянин.
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