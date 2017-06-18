Следующим соперником Уорда может стать российский боксер Бивол
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол может стать следующим соперником американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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«Такой вариант существует. Необходимо понять, какие планы у Уорда», — сказал собеседник агентства.
В ночь на воскресенье российский боксер Сергей Ковалев уступил Уорду в
Бивол в рамках того же вечера победил американца Седрика Агнью и защитил титул «временного» чемпиона WBA.
В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения, у Бивола 11 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.
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