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https://sport.mail.ru/news/boxing/30108714/
18 июня 2017, 9:58 | Бокс | Р-Спорт

Корнилов: Возможность проведения боя боксера Бивола с Уордом обсуждается

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Возможность проведения поединка между временным чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и американцем Андре Уордом обсуждается, сообщил агентству «Р-Спорт» менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов.

Бивол в бою, прошедшем в субботу в Лас-Вегасе в рамках андеркарда поединка Сергея Ковалева с Андре Уордом за титулы WBA (Super), IBF и WBO, победил американца Седрика Агнью техническим нокаутом в четвертом раунде. Для 26-летнего Бивола эта победа стала 11-й (9 — нокаутом) в 11 боях.

«Бивол как всегда выступил на отлично, порадовал телеканал, зрителей. Дима доказал, что его ждет хорошее будущее. У него сейчас было три боя, сейчас чуть-чуть отдохнет и вернется осенью. Я думаю, что (чемпион WBA Натан) Клеверли не хочет драться с Биволом, он это уже показал. Но у нас есть большие предложения от телеканалов, даже обсуждается возможный бой с победителем боя Ковалев — Уорд, а мы только за. Будем смотреть, торопиться не будем», — сказал Корнилов по телефону.

Уорд в титульном бою победил Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Бивол заявил «Р-Спорт», что ему по силам быть чемпионом, просто еще не пришло его время.
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