Корнилов: Возможность проведения боя боксера Бивола с Уордом обсуждается
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Возможность проведения поединка между временным чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и американцем Андре Уордом обсуждается, сообщил агентству «Р-Спорт» менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов.
Бивол в бою, прошедшем в субботу в
«Бивол как всегда выступил на отлично, порадовал телеканал, зрителей. Дима доказал, что его ждет хорошее будущее. У него сейчас было три боя, сейчас
Уорд в титульном бою победил Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде.
Ранее Бивол заявил «Р-Спорт», что ему по силам быть чемпионом, просто еще не пришло его время.
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