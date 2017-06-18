Корнилов: Возможность проведения боя боксера Бивола с Уордом обсуждается

Бивол в бою, прошедшем в субботу в Лас-Вегасе в рамках андеркарда поединка Сергея Ковалева с Андре Уордом за титулы WBA (Super), IBF и WBO, победил американца Седрика Агнью техническим нокаутом в четвертом раунде. Для 26-летнего Бивола эта победа стала 11-й (9 — нокаутом) в 11 боях.

«Бивол как всегда выступил на отлично, порадовал телеканал, зрителей. Дима доказал, что его ждет хорошее будущее. У него сейчас было три боя, сейчас чуть-чуть отдохнет и вернется осенью. Я думаю, что (чемпион WBA Натан) Клеверли не хочет драться с Биволом, он это уже показал. Но у нас есть большие предложения от телеканалов, даже обсуждается возможный бой с победителем боя Ковалев — Уорд, а мы только за. Будем смотреть, торопиться не будем», — сказал Корнилов по телефону.

Уорд в титульном бою победил Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Бивол заявил «Р-Спорт», что ему по силам быть чемпионом, просто еще не пришло его время.