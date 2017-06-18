Boxinscene.com: Джейкобс всегда сможет доставить Головкину проблемы, но никогда не сможет побить его
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей постоянной рубрике Daily Bread Mailbag рассказал о возможном реванше Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Джейкобс — второй лучший средневес в мире, но реванш против GGG он не проведет лучше, чем первый бой. Я говорил на протяжении нескольких месяцев, что он проделает хорошую работу, и он сделал это. Он показал хорошие навыки, силу и IQ в ринге. Он всегда сможет организовать Головкину тяжелый бой в 160 фунтах, но никогда не сможет побить его», — считает автор.
Бой Головкин — Джейкобс состоялся 18 марта в
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