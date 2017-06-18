Уорд: Пограничные удары причиняли боль боксеру Ковалеву, но он пытался это скрыть
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Пограничные удары причиняли боль российскому боксеру Сергею Ковалеву, хоть он и пытался это скрывать, заявил американец Андре Уорд.
Боксер из США в субботу победил соперника в
«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу, я знал, что надо с ним делать. Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой. Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Он отличный боец, и когда вы сражаетесь с таким соперником, вам надо навязать свою игру», — цитирует Уорда ESPN.
Уорд победил во всех 32 боях (16 — нокаутом) на профессиональном ринге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter