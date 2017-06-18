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https://sport.mail.ru/news/boxing/30108634/
18 июня 2017, 9:39 | Бокс | Р-Спорт

Уорд: Пограничные удары причиняли боль боксеру Ковалеву, но он пытался это скрыть

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Пограничные удары причиняли боль российскому боксеру Сергею Ковалеву, хоть он и пытался это скрывать, заявил американец Андре Уорд.

Боксер из США в субботу победил соперника в бою-реванше и защитил титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Судья остановил поединок в восьмом раунде после того, как Ковалев получил удар ниже пояса, после чего пропустил еще несколько ударов.

«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу, я знал, что надо с ним делать. Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой. Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Он отличный боец, и когда вы сражаетесь с таким соперником, вам надо навязать свою игру», — цитирует Уорда ESPN.

Уорд победил во всех 32 боях (16 — нокаутом) на профессиональном ринге.
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