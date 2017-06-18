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https://sport.mail.ru/news/boxing/30108630/
18 июня 2017, 9:38 | Бокс | ТАСС

Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Третий бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом маловероятен. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

Кэти Дува подтвердила ТАСС что опции реванша в контракте нет. Увеличить
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«У нас нет опции реванша в контракте. Но я считаю, что это маловероятно», — сказала Дува.

Ковалев уступил Уорду в реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (ИБФ), Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО). В восьмом раунде Уорд несколько раз удачно попал ударами по Ковалеву и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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