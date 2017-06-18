Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятно
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Третий бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом маловероятен. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.
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«У нас нет опции реванша в контракте. Но я считаю, что это маловероятно», — сказала Дува.
Ковалев уступил Уорду в реванше в
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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