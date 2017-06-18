Ковалев: Не понимаю, почему судья решил остановить бой

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Причем виктория Уорда вновь получилась неоднозначной — Андре имел явное преимущество, планомерно двигаясь к виктории, однако завершивший бой удар был нанесен им ниже пояса.

В ночь на воскресенье по московскому времени на арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе состоялся долгожданный вечер бокса, главным событием которого стал матч-реванш между 34-летним россиянином Сергеем Ковалевым и 33-летним американцем Андре Уордом.

Первая встреча оппонентов прошла в конце минувшего года и завершилась спорной победой представителя США.

Начало того боя осталось полностью за Ковалевым — Сергей не только выглядел мощнее противника, но и даже сумел однажды отправить того в нокдаун. Однако уже ближе к финальному гонгу Уорд начал постепенно перехватывать инициативу и завершающие раунды провел чуть лучше.

И все же в преддверии оглашения судейского решения было ощущение, что виктория будет-таки присуждена Крашеру (прозвище Ковалева, «Крушитель» — «Газета.Ru»), главным аргументом к чему виделся как раз тот самый нокдаун.

Впрочем, у арбитров было другое мнение — они посчитали, что победу с минимальным перевесом стоит присудить американцу, из-за чего россиянин потерпел первое поражение в карьере,

а также упустил шанс стать чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), а также Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, отдав звания Уорду.

При этом никто не сомневался, что уже в ближайшее время у Ковалева появится шанс очно отомстить обидчику — матч-реванш напрашивался по всем статьям, и уже весной этого года было подписано соглашение на его проведение.

Причем многие отмечали, что фаворитом боя в Лас-Вегасе до сих пор непобежденного Андре считать не стоит — если Ковалев сумел выиграть у Уорда (будь судьи чуть полояльнее), находясь не в идеальной форме, то уж при полной готовности Сергея у американца будет еще меньше шансов, уверяли эксперты.

На деле же вышло несколько иначе — уже по первым раундам матча-реванша, которые Ковалев провел в целом неплохо, было видно, что его оппонент со времен осеннего поединка прекрасно приспособился к джебам, из-за чего те не работали и на половину возможного.

В то же время сам Андре избрал выжидательную тактику, практически идеально обороняясь и периодически наказывая противника за излишнюю агрессивность в атаке.

Кроме того, Уорд не гнушался использовать не самые честные, но крайне действенные боксерские хитрости, постоянно подсаживаясь под Ковалева в момент опасности, а также иногда ударяя того чуть ниже пояса, что сильно изматывало россиянина.

В итоге ближе к экватору боя инициативой полноправно завладел хозяин ринга и уже в восьмом раунде праздновал закономерную победу — Сергей получил мощнейший удар в лицо, сумел устоять, однако до завершения трехминутки оставалось слишком много времени, и Уорд грамотно завершил начатое.

Правда, сильно испортило впечатление от итогового успеха Уорда то, каким образом он поставил финальную точку в матче — прижав соперника к краю ринга, американец безо всякого стеснения в очередной раз пробил Ковалеву в пах,

из-за чего тот окончательно потерял контроль над ситуацией, и судья объявил о завершении поединка техническим нокаутом. Примечательно, что сам Ковалев был в полном сознании и заявлял о готовности продолжать схватку.

Позднее стало известно, что на момент остановки встречи американец, по мнению арбитров, вел в счете.

Таким образом, Ковалев потерпел второе кряду (и второе в карьере) поражение — на данный момент на счету боксера также 32 победы (26 нокаутом). Уорду же удалось выиграть свой уже 32 бой (16 нокаутов).

Отметим, что в андеркарде поединка Ковалев — Уорд состоялся бой между 26-летним россиянином Дмитрием Биволом, которого многие считают одним из самых перспективных боксеров страны, и американцем Седриком Агнью: встреча завершилась в четвертом раунде победой представителя России техническим нокаутом.

Благодаря этому успеху Биволу удалось защитить титул временного чемпиона WBA и довести личный счет до 11−0.