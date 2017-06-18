Ковалев: Не понимаю, почему судья решил остановить бой
Минувшей ночью на арене Mandalay Bay в
Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, победу в котором, как и в первой встрече, одержал представитель США.
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Видимо, что-то случилось...
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Причем виктория Уорда вновь получилась неоднозначной — Андре имел явное преимущество, планомерно двигаясь к виктории, однако завершивший бой удар был нанесен им ниже пояса.
В ночь на воскресенье по московскому времени на арене Mandalay Bay в
Первая встреча оппонентов прошла в конце минувшего года и завершилась спорной победой представителя США.
Начало того боя осталось полностью за Ковалевым — Сергей не только выглядел мощнее противника, но и даже сумел однажды отправить того в нокдаун. Однако уже ближе к финальному гонгу Уорд начал постепенно перехватывать инициативу и завершающие раунды провел чуть лучше.
И все же в преддверии оглашения судейского решения было ощущение, что виктория
Впрочем, у арбитров было другое мнение — они посчитали, что победу с минимальным перевесом стоит присудить американцу,
а также упустил шанс стать чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), а также Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, отдав звания Уорду.
При этом никто не сомневался, что уже в ближайшее время у Ковалева появится шанс очно отомстить обидчику —
Причем многие отмечали, что фаворитом боя в
На деле же вышло несколько иначе — уже по первым раундам
В то же время сам Андре избрал выжидательную тактику, практически идеально обороняясь и периодически наказывая противника за излишнюю агрессивность в атаке.
Кроме того, Уорд не гнушался использовать не самые честные, но крайне действенные боксерские хитрости, постоянно подсаживаясь под Ковалева в момент опасности, а также иногда ударяя того чуть ниже пояса, что сильно изматывало россиянина.
В итоге ближе к экватору боя инициативой полноправно завладел хозяин ринга и уже в восьмом раунде праздновал закономерную победу — Сергей получил мощнейший удар в лицо, сумел устоять, однако до завершения трехминутки оставалось слишком много времени, и Уорд грамотно завершил начатое.
Правда, сильно испортило впечатление от итогового успеха Уорда то, каким образом он поставил финальную точку в матче — прижав соперника к краю ринга, американец безо всякого стеснения в очередной раз пробил Ковалеву в пах,
Позднее стало известно, что на момент остановки встречи американец, по мнению арбитров, вел в счете.
Таким образом, Ковалев потерпел второе кряду (и второе в карьере) поражение — на данный момент на счету боксера также 32 победы (26 нокаутом). Уорду же удалось выиграть свой уже 32 бой (16 нокаутов).
Отметим, что в андеркарде поединка Ковалев — Уорд состоялся бой между 26-летним россиянином Дмитрием Биволом, которого многие считают одним из самых перспективных боксеров страны, и американцем Седриком Агнью: встреча завершилась в четвертом раунде победой представителя России техническим нокаутом.
Благодаря этому успеху Биволу удалось защитить титул временного чемпиона WBA и довести личный счет до 11−0.
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