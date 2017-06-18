Сергей Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса. У меня не железные яйца

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Он не доставил мне серьезных неприятностей. Да, я устал, но мог продолжать бой. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло.

Почему судья остановил бой? Уорд несколько раз по ходу поединка попал мне ниже пояса. У меня не железные яйца", — сказал Ковалев.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.