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18 июня 2017, 14:24 | Бокс | Советский спорт

Сергей Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса. У меня не железные яйца

Российский боксер Сергей Ковалев после поединка с Андре Уордом посетовал на судейство Сонни Уикса, который не заметил несколько ударов ниже пояса.

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© AP 2017

«Он не доставил мне серьезных неприятностей. Да, я устал, но мог продолжать бой. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло.

Почему судья остановил бой? Уорд несколько раз по ходу поединка попал мне ниже пояса. У меня не железные яйца", — сказал Ковалев.

Напомним, что бой завершился в восьмом раунде. Уорд нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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