Дува: Сторона Ковалева в понедельник подаст протест на итог второго боя с Уордом

Ковалев в субботу проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери в ринге остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько ударов.

«Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — заявила Дува журналистам.

В первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей, что вызвало недовольство стороны российского боксера.