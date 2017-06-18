Дува: Сторона Ковалева в понедельник подаст протест на итог второго боя с Уордом
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Сторона боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго боя с американцем Андре Уордом, заявила промоутер россиянина Кэти Дува.
Ковалев в субботу проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери в ринге остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько ударов.
«Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — заявила Дува журналистам.
В первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей, что вызвало недовольство стороны российского боксера.
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