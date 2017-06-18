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https://sport.mail.ru/news/boxing/30108508/
18 июня 2017, 9:14 | Бокс | ТАСС

Эксперт: Уорд минимум три раза ударил Ковалева ниже пояса, судьи «ограбили» россиянина

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский боксер Андре Уорд как минимум трижды ударил ниже пояса россиянина Сергея Ковалева, а судьи боя действовали в пользу американца. Об этом ТАСС заявил известный российский рефери Александр Калинкин.

По мнению известного российского рефери Александра Калинкина Ковалев имел преимущество а когда американец перехватил инициативу судья при первом же случае остановил бой. Увеличить
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Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

«У меня по очкам после семи раундов было преимущество Ковалева — 78−75, — сказал Калинкин. — Что касается эпизода, то есть правило, что если происходит удар ниже пояса, то боксеру дают не меньше пяти минут, чтобы восстановиться. Я насчитал как минимум три удара ниже пояса, и я понимаю, что произошло. Ковалев имел преимущество, и как только Уорд чуть перехватил инициативу, то при первом же случае судья остановил бой и присудил победу американцу».

«За те пять минут Сергей смог бы восстановиться, но судьи не зафиксировали удары ниже пояса. Да, он пропустил удар и преимущество было, но не до такой степени, чтобы останавливать. Его “ограбили”, даже нет вопросов», — добавил рефери.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Промоутерская компания «Мейн ивентс», представляющая интересы россиянина Сергея Ковалева, намерена подать протест на результат поединка с американцем Андре Уордом, который выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде. Об этом сообщил в «Твиттере» журналист сайта Yahoo! Sports Крис Мэнникс.
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