СМИ: Промоутеры Ковалева намерены подать протест на результат поединка с Уордом
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Промоутерская компания «Мейн ивентс», представляющая интересы россиянина Сергея Ковалева, намерена подать протест на результат поединка с американцем Андре Уордом, который выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде. Об этом сообщил в «Твиттере» журналист сайта Yahoo! Sports Крис Мэнникс.
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Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в
«Мейн ивентс» планирует направить протест, настаивая на нескольких ударах ниже пояса, — написал Мэнникс.
В восьмом раунде Ковалев пропустил сильный удар и оказался потрясен на некоторое время, затем Уорд несколько раз ударил соперника по корпусу, после одного из которых Ковалев согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса, видеоповторы же не дают ясной картины.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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