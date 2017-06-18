СМИ: Промоутеры Ковалева намерены подать протест на результат поединка с Уордом

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Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Main Events plans to file a protest, citing the repeated low blows.</p>— Chris Mannix (@ChrisMannixYS) <a href="https://twitter.com/ChrisMannixYS/status/876296720711204865">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мейн ивентс» планирует направить протест, настаивая на нескольких ударах ниже пояса, — написал Мэнникс.

В восьмом раунде Ковалев пропустил сильный удар и оказался потрясен на некоторое время, затем Уорд несколько раз ударил соперника по корпусу, после одного из которых Ковалев согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса, видеоповторы же не дают ясной картины.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.