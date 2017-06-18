Боксер Уорд выразил уважение Ковалеву после победного поединка

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Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

«Я не был лучше (Ковалева), но работал больше, — сказал Уорд. — Мои удары по корпусу были ощутимыми, я видел, что Ковалеву было больно после них». «Он хороший боксер, и я не могу выразить ничего иного, кроме слов уважения», — отметил американец.

На вопросы о дальнейших планах Уорд ответил, что подумывает о переходе в весовую категорию до 90,71 кг и о завоевании титула чемпиона мира в третьем весе.

Ковалев не согласен с решением судьи

Ковалев подчеркнул, что мог продолжить поединок в восьмом раунде и не согласен с решением судьи остановить бой. «Не в каждом раунде, но я действовал очень хорошо, — сказал он. — В этом поединке мы оба были лучше (чем в первом бою). Не могу сказать, что меня его удары (ниже пояса) потрясли».

«Уверен, что он не мог нанести такой удар, который бы закончил поединок, — продолжил он. — Да, он попал, но не потряс меня. Поединок должен быть продолжен. Я очень хочу провести с ним третий бой».

Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его «ограбили». Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

На этот раз пункта о проведении матч-реванша в контракте не было.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.