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18 июня 2017, 8:44 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Ковалев заявил, что хочет провести 3-й бой против американца Уорда

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Российский боксер-полутяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергей Ковалев заявил, что хочет провести третий бой против американца Андре Уорда, которому ранее уже дважды проиграл.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Российский <nobr>боксер-полутяжеловес</nobr> <nobr>экс-чемпион</nobr> мира по версиям WBA (Super) WBO и IBF Сергей <span class=error>Ковалев</span> заявил что хочет провести третий бой против американца <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> которому ранее уже дважды проиграл. Увеличить
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Ковалев в субботу в Лас-Вегасе уступил Уорду техническим нокаутом в повторном бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

«Я хочу провести еще один бой (с Уордом)», — цитирует Ковалева Los Angeles Times.

В ноябре 2016 года там же в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Тогда сторона россиянина выразила несогласие с решением американских рефери.
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