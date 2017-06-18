Российский боксер Ковалев заявил, что хочет провести 3-й бой против американца Уорда
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Российский боксер-полутяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергей Ковалев заявил, что хочет провести третий бой против американца Андре Уорда, которому ранее уже дважды проиграл.
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Ковалев в субботу в
«Я хочу провести еще один бой (с Уордом)», — цитирует Ковалева Los Angeles Times.
В ноябре 2016 года там же в
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