Российский боксер Ковалев заявил, что хочет провести 3-й бой против американца Уорда

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Ковалев в субботу в Лас-Вегасе уступил Уорду техническим нокаутом в повторном бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

«Я хочу провести еще один бой (с Уордом)», — цитирует Ковалева Los Angeles Times.