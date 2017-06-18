Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры

Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

«Ковалев проиграл по делу, хотя он считает, что был удар ниже пояса, — сказал Арум. — Но здесь также нужно учесть, что фактически он уже “плыл”. Ковалев на протяжении всего боя выглядел неважно, поэтому завершение боя вполне логично. Я думаю, это конец его карьеры, пора задуматься».

Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его «ограбили». Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

На этот раз пункта о проведении матч-реванша в контракте не было.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.