Боксер Ковалев заявил, что не понимает, почему судья остановил его бой с Уордом

Ковалев в субботу в Лас-Вегасе потерпел поражение от Уорда техническим нокаутом в бою-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов.

«Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — цитирует Ковалева АП.

В первом бою Ковалев в ноябре 2016 года проиграл Уорду единогласным решением судей. Сторона российского боксера осталась недовольна этим вердиктом.