Боксер Ковалев заявил, что не понимает, почему судья остановил его бой с Уордом
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не понимает, почему судья решил остановить его бой с американцем Андре Уордом в восьмом раунде.
Ковалев в субботу в
«Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — цитирует Ковалева АП.
В первом бою Ковалев в ноябре 2016 года проиграл Уорду единогласным решением судей. Сторона российского боксера осталась недовольна этим вердиктом.
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