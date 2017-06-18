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https://sport.mail.ru/news/boxing/30108284/
18 июня 2017, 8:43 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Ковалев заявил, что не понимает, почему судья остановил его бой с Уордом

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не понимает, почему судья решил остановить его бой с американцем Андре Уордом в восьмом раунде.

Ковалев в субботу в Лас-Вегасе потерпел поражение от Уорда техническим нокаутом в бою-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов.

«Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — цитирует Ковалева АП.

В первом бою Ковалев в ноябре 2016 года проиграл Уорду единогласным решением судей. Сторона российского боксера осталась недовольна этим вердиктом.
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