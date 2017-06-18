Рябинский: Судейство в реванше Ковалева с Уордом — беспредел и свинство
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Судейство в бою-реванше между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом — это беспредел и свинство, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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В субботу Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов.
«Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев — Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к “победе”. Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это
Ковалев в ноябре 2016 года проиграл Уорду единогласным решением судей. После боя сторона россиянина была недовольна решением американских рефери.
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