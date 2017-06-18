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В субботу Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после того, как россиянин получил удар в пах и еще серию ударов.

«Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев — Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к “победе”. Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже», — написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже.</p>— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) <a href="https://twitter.com/Ryabinskiy/status/876290650324512769">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ковалев в ноябре 2016 года проиграл Уорду единогласным решением судей. После боя сторона россиянина была недовольна решением американских рефери.