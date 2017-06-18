Российский боксер Ковалев проигрывал Уорду по очкам на момент остановки боя
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев проигрывал по очкам на момент остановки боя ввиду победы техническим нокаутом американца Андре Уорда в восьмом раунде. Это значится из судейских записок Атлетической комиссии штата Невада, обнародованных в Twitter журналистом издания «Ринг» Майком Коппингером.
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Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в
На момент остановки боя Уорд лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего — 65:68. Официально бой был остановлен за 31 секунду до конца восьмого раунда.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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