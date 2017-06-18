Российский боксер Ковалев проигрывал Уорду по очкам на момент остановки боя

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Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ward was up 67-66 on two cards and down 68-65 on the other <a href="https://twitter.com/hashtag/WardKovakev?src=hash">#WardKovakev</a> <a href="https://t.co/ilanLo8NER">pic.twitter.com/ilanLo8NER</a></p>— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) <a href="https://twitter.com/MikeCoppinger/status/876290555277221889">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На момент остановки боя Уорд лидировал в записках двух судей с одинаковым счетом 67:66 и проигрывал у третьего — 65:68. Официально бой был остановлен за 31 секунду до конца восьмого раунда.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.