Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

Таким образом, Ковалев не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его «ограбили». Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

До поражения от Уорда в первом поединке Ковалев восемь раз защищал титул чемпиона мира WBO, которым владел с 2013 года, четыре — WBA и IBF (с 2014-го). Американец является чемпионом мира в двух весовых категориях — в 2009—2013 годах он владел титулом по версии WBA в весе до 76,2 кг, в 2011—2012 годах — Всемирного боксерского совета (WBC) и считался лидером средней весовой категории.

По данным Атлетической комиссии штата Невада, если за первый поединок Уорд заработал $5 млн фиксированного гонорара, то сейчас получит 6,5 млн. Ковалев за ноябрьский бой получил $2 млн, сейчас же не получит фиксированного гонорара, его заработок зависит от процентов за продажи билетов и платных просмотров.

На этот раз пункта о проведении обязательного реванша в контракте нет.