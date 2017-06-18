Казахстанский боксер Ербосынулы одержал шестую победу на профи-ринге, но впервые выиграл не досрочно
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы провел шестой поединок на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником 25-летнего казахстанца выступил 31-летний американский боксер Девин Батчер.
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Как сообщает группа казахстанского боксера ВКонтакте, в американском Балтиморе завершился вечер бокса, в котором Ербосынулы одержал победу единогласным решением судей над Батчером.
Таким образом, казахстанец одержал шестую победу на профессиональном ринге, но впервые выиграл не досрочно. До этого казахстанец завершил все пять своих боев досрочно. Батчер потерпел второе поражение в карьере при шести победах.
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