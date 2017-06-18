Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30108033/
18 июня 2017, 8:51 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ербосынулы одержал шестую победу на профи-ринге, но впервые выиграл не досрочно

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы провел шестой поединок на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником 25-летнего казахстанца выступил 31-летний американский боксер Девин Батчер.

Соперником казахстанца выступил американский боксер. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает группа казахстанского боксера ВКонтакте, в американском Балтиморе завершился вечер бокса, в котором Ербосынулы одержал победу единогласным решением судей над Батчером.

Таким образом, казахстанец одержал шестую победу на профессиональном ринге, но впервые выиграл не досрочно. До этого казахстанец завершил все пять своих боев досрочно. Батчер потерпел второе поражение в карьере при шести победах.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 июня

Вот почему Уорд лучший боец Р4Р в мире! Где вы, которые ставили на Ковалева? - Куат Хамитов

Уорд несколько раз бил мне ниже пояса. У меня не железные яйца - Сергей Ковалев

Уорд всегда был грязным боксером, но в этом бою он превзошел сам себя - Сергей Завилейский