Кубинский боксер Ригондо защитил титул чемпиона мира WBA, одержав спорную победу

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В конце первого раунда практически с самым гонгом судья пытался разнять боксеров и предупредить кубинца за задержку, но тот успел нанести удар, после которого Флорес упал на настил ринга. Судья вынужден был остановить поединок, поскольку Флорес долгое время не приходил в себя. Победа Ригондо стала спорной, по мнению специалистов, он должен был быть дисквалифицирован, поскольку нанес удар уже после гонга.

Организаторы долгое время обсуждали этот эпизод, вынося решение. В итоге посчитали, что удар был нанесен по правилам.

Ригондо во второй раз защитил пояс после того как WBA вернула ему титул, в октябре 2015 года организация присвоила кубинцу статус чемпиона мира «в отпуске», отобрав звание «суперчемпиона» мира за нарушение сроков проведения защиты. Команда кубинца потребовала вернуть пояс, поскольку он не был виноват в том, что британец Скотт Куигг отказался провести с ним поединок. После того как еще один британец Карл Фрэмптон перешел в другую весовую категорию и оставил титул чемпиона мира WBA вакантным, организация вернула пояс кубинцу. В июне прошлого года Ригондо победил британца Джеймса Диккенса техническим нокаутом во 2-м раунде.

Этот поединок стал для кубинца обязательной защитой — Флорес являлся «временным» чемпионом мира WBA и обязательным претендентом на пояс. Также Ригондо завоевал титул чемпиона мира по «малозначительной» версии Международной боксерской организации (IBO), которым владел мексиканец.