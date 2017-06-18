«Временный» чемпион мира WBA россиянин Бивол нокаутировал американца Агнью
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. «Временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол выиграл у американца Седрика Агнью. 10-раундовый рейтинговый бой, прошедший в
Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился победой Бивола техническим нокаутом в четвертом раунде.
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Россиянин уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун и в целом настолько доминировал на ринге, что вопрос о его победе был делом времени. Американец подолгу закрывался в обороне, что не спасало его от серий пропущенных ударов. В четвертом раунде судья остановил поединок, увидев, что Агнью прекратил сопротивляться, повредив глаз.
26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года и дважды его защитил. Россиянин
Бивол — чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.
Титулом «регулярного» чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, «суперчемпиона» — американец Андре Уорд.
В послужном списке 30-летнего Агнью теперь 29 побед (15 нокаутом), три поражения. В 2014 году он проиграл россиянину Сергею Ковалеву нокаутом в седьмом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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