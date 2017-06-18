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https://sport.mail.ru/news/boxing/30107976/
18 июня 2017, 7:59 | Бокс | ТАСС

«Временный» чемпион мира WBA россиянин Бивол нокаутировал американца Агнью

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. «Временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол выиграл у американца Седрика Агнью. 10-раундовый рейтинговый бой, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился победой Бивола техническим нокаутом в четвертом раунде.

10-раундовый рейтинговый бой прошедший в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде. Увеличить
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Россиянин уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун и в целом настолько доминировал на ринге, что вопрос о его победе был делом времени. Американец подолгу закрывался в обороне, что не спасало его от серий пропущенных ударов. В четвертом раунде судья остановил поединок, увидев, что Агнью прекратил сопротивляться, повредив глаз.

26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года и дважды его защитил. Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 11 побед (9 нокаутом). Он провел четвертый поединок в США и второй — подряд.

Бивол — чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.

Титулом «регулярного» чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, «суперчемпиона» — американец Андре Уорд.

В послужном списке 30-летнего Агнью теперь 29 побед (15 нокаутом), три поражения. В 2014 году он проиграл россиянину Сергею Ковалеву нокаутом в седьмом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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Седьмой номер рейтинга IBF боксер Магомедов не сумел завоевать титул чемпиона США

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Ариф Магомедов, занимающий седьмое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг, не сумел завоевать титул чемпиона США по версии Североамериканской боксерской ассоциации (USBA). В 10-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл американцу Луису Ариасу техническим нокаутом в пятом раунде.
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