Седьмой номер рейтинга IBF боксер Магомедов не сумел завоевать титул чемпиона США

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В пятом раунде после двух сильных ударов Магомедов оказался в нокдауне. Он сумел продолжить бой, но после следующей же атаки американца судья остановил поединок, не дав Магомедову упасть во второй раз и присудив победу Ариасу техническим нокаутом.

24-летний Магомедов потерпел второе поражение в карьере при 18 победах (11 нокаутом). В мае прошлого года он не сумел завоевать вакантный титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета (WBC), уступив в Лас-Вегасе американцу Эндрю Эрнандесу по очкам.

Магомедов входил в десятку лучших по двум престижным версиям: помимо седьмого места в рейтинге IBF, он занимал десятую позицию в рейтинге WBC. Спортсмен работает с американской промоутерской компанией «Мейн ивентс» и шесть поединков провел в США.

27-летний Ариас не знает поражений на профессиональном ринге — 18 побед (9 нокаутом).