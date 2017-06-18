Хелениус досрочно победил Орлова и завоевал титул WBC Silver

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для победы финну понадобилось затратить шесть раундов. На методичные атаки Хелениуса по этажам Орлов отвечал грязной работой, за что был лишён двух очков по ходу поединка. В шестом раунде финн провёл очередную атаку по корпусу Орлова, после которой последний отказался от продолжения встречи.