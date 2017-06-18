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https://sport.mail.ru/news/boxing/30107614/
18 июня 2017, 1:17 | Бокс | Чемпионат.com

Хелениус досрочно победил Орлова и завоевал титул WBC Silver

В Таллине завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок в супертяжёлом весе за вакантный титул WBC Silver в между финном Робертом Хелениусом (25−1, 16 КО) и российским джорнименом Евгением Орловым (17−15−1, 13 КО).

В Таллине завершился вечер бокса главным событием которого стал поединок в <span class=error>супертяжёлом</span> весе за вакантный титул WBC Silver в между финном Робертом Хелениусом (25−1 16 КО) и российским джорнименом Евгением <span class=error>Орловым</span> (17−15−1 13 КО). Увеличить
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Для победы финну понадобилось затратить шесть раундов. На методичные атаки Хелениуса по этажам Орлов отвечал грязной работой, за что был лишён двух очков по ходу поединка. В шестом раунде финн провёл очередную атаку по корпусу Орлова, после которой последний отказался от продолжения встречи.
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