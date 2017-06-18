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https://sport.mail.ru/news/boxing/30107007/
18 июня 2017, 9:07 | Бокс | Чемпионат.com

Гонсалес и Вангек договорились о реванше

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Роман Гонсалес (46−1, 38 КО) и чемпион мира по версии WBC Висаксил Вангек (43−4−1, 38 КО) согласовали проведение реванша, об этом сообщает BoxingScene.

Второе противостояние никарагуанца и тайца состоится 9 сентября в Калифорнии. Детали поединка станут известны позже.

Первая встреча Гонсалеса и Вангека состоялась в марте этого года и стала одним из лучших поединков года, тогда победа решением большинства судей была присуждена Вангеку, что вызвало неоднозначную реакцию.
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