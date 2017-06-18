Гонсалес и Вангек договорились о реванше

Второе противостояние никарагуанца и тайца состоится 9 сентября в Калифорнии. Детали поединка станут известны позже.

Первая встреча Гонсалеса и Вангека состоялась в марте этого года и стала одним из лучших поединков года, тогда победа решением большинства судей была присуждена Вангеку, что вызвало неоднозначную реакцию.