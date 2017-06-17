Мейвезер-младший: Я вернулся с пенсии потому, что фанаты просили
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший заявил, что согласился на поединок с Конором Макгрегором из-за требований фанатов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Финансовые условия боя не разглашаются, но ожидается, что американец заработает за него более $ 100 млн.
«Макгрегор сильный соперник. Люди по всему миру требовали боя и я должен был дать его им. Я был на пенсии, но меня просили вернуться и я вернулся. Обе стороны очень довольны переговорами. И он и я счастливы и не можем дождаться боя», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter