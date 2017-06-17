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https://sport.mail.ru/news/boxing/30103068/
17 июня 2017, 11:56 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: Я вернулся с пенсии потому, что фанаты просили

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что согласился на поединок с Конором Макгрегором из-за требований фанатов.

12-кратный чемпион мира по боксу <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> заявил что согласился на поединок с <span class=error>Конором</span> Макгрегором <nobr>из-за </nobr>требований фанатов. Увеличить
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Финансовые условия боя не разглашаются, но ожидается, что американец заработает за него более $ 100 млн.

«Макгрегор сильный соперник. Люди по всему миру требовали боя и я должен был дать его им. Я был на пенсии, но меня просили вернуться и я вернулся. Обе стороны очень довольны переговорами. И он и я счастливы и не можем дождаться боя», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.
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