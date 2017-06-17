Мейвезер-младший: Я вернулся с пенсии потому, что фанаты просили

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Финансовые условия боя не разглашаются, но ожидается, что американец заработает за него более $ 100 млн.

«Макгрегор сильный соперник. Люди по всему миру требовали боя и я должен был дать его им. Я был на пенсии, но меня просили вернуться и я вернулся. Обе стороны очень довольны переговорами. И он и я счастливы и не можем дождаться боя», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.