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17 июня 2017, 10:22 | Бокс | Р-Спорт

Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед боем-реваншем в Лас-Вегасе

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев и его соперник американец Андре Уорд показали одинаковый вес перед боем-реваншем, который пройдет в Лас-Вегасе.

Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед боем-реваншем в Лас-Вегасе - Фото Увеличить
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Трансляция взвешивания была проведена в пятницу на официальной странице WBC в социальной сети Facebook. Под обоими боксерами весы показали 79,3 кг.

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей. Реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе.

Проиграв Уорду, Ковалев потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге при 30 победах (26 нокаутом) и одной ничьей, а послужной список олимпийского чемпиона 2004 года Уорда остался безупречным — 31 победа в 31 боях.
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Реванш года: боксер Ковалев в бою с Уордом попробует вернуть свои пояса обратно

Реванш года: боксер Ковалев в бою с Уордом попробует вернуть свои пояса обратно

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боксер Сергей Ковалев в поединке с американцем Андре Уордом постарается вернуть свои пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе, не дав возможности судьям вмешаться в ход событий. Бой-реванш, который ожидали все поклонники вида спорта, пройдет в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье.
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