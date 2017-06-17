Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед боем-реваншем в Лас-Вегасе

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Трансляция взвешивания была проведена в пятницу на официальной странице WBC в социальной сети Facebook. Под обоими боксерами весы показали 79,3 кг.

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF. Сторона россиянина выразила несогласие с решением американских судей. Реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе.

Проиграв Уорду, Ковалев потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге при 30 победах (26 нокаутом) и одной ничьей, а послужной список олимпийского чемпиона 2004 года Уорда остался безупречным — 31 победа в 31 боях.