Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед боем-реваншем в Лас-Вегасе
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. Российский боксер Сергей Ковалев и его соперник американец Андре Уорд показали одинаковый вес перед боем-реваншем, который пройдет в Лас-Вегасе.
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Трансляция взвешивания была проведена в пятницу на официальной странице WBC в социальной сети Facebook. Под обоими боксерами весы показали 79,3 кг.
Ковалев в ноябре 2016 года в
Проиграв Уорду, Ковалев потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге при 30 победах (26 нокаутом) и одной ничьей, а послужной список олимпийского чемпиона 2004 года Уорда остался безупречным — 31 победа в 31 боях.
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