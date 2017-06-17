Реванш года: боксер Ковалев в бою с Уордом попробует вернуть свои пояса обратно

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«Первый бой — самый мерзкий и стыдобищный за всю историю бокса»

Первая встреча между Ковалевым и Уордом состоялся 19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе. Этот поединок, кстати, был признан боем года по версии IBF. Тогда россиянин сразу же прибрал инициативу к рукам, и уже во втором раунде впервые в карьере Уорда отправил американца в нокдаун. После четвертого-пятого раундов запал Ковалева спал, но в дальнейшем бой был как минимум ровным. И тем удивительнее было единогласное решение американских судей отдать победу Уорду.

Таким образом, Ковалев тогда потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге при 30 победах (26 нокаутом) и при одной ничьей, а послужной список олимпийского чемпиона 2004 года остался безупречным — 31 победа в 31 боях. Естественно, сторона Ковалева выразила несогласие с решением судей и сразу же заявила о намерении активировать опцию реванша в контракте.

«Первый бой между Ковалевым и Уордом — это самый мерзкий и стыдобищный бой за всю историю бокса, что я видел. На глазах всего мира ограбили на титулы. Выглядит это отвратительно. Да, сейчас судьи тоже будут американцами, но так украсть победу во второй раз они не смогут, иначе к самому боксу начнет теряться интерес», — сказал «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Цитата Андрей Рябинский Это все настолько несправедливо, и самое главное — Уорду зачем нужно такое чемпионство? Стать посмешищем на весь мир? Я очень надеюсь, что Серега в реванше отправит его в нокаут, чтобы не оставить никаких вопросов. Понятно, что Уорд тоже не пацан, а очень хороший боксер.

Однако после первого боя даже при юридических гарантиях, таких как прописанный пункт о реванше, мало кто был на 100% уверен в организации второго поединка, поскольку Уорд начинал по-настоящему «юлить», заявляя о раздумьях о целесообразности продолжения карьеры. Но в начале апреля было анонсировано, что долгожданный бой-реванш, как и ранее, состоится в Лас-Вегасе и будет транслироваться на телеканале HBO в формате pay-per-view. Российские же болельщики смогут увидеть поединок в прямом эфире на общедоступном канале. При этом судьями и во втором бою будут одни американцы.

«Ковалев и Уорд сдадут допинг-тесты до боя и после него. Они проходят тестирования VADA с начала апреля, — говорила “Р-Спорт” промоутер “Крушителя” Кэти Дува. — Опасений за результат боя нет. Сергей выглядит отлично, и сейчас он готов нокаутировать Уорда. Назначенными судьями мы удовлетворены».

Для Ковалева Уорд — фальшивый чемпион

После первого боя Ковалев выразил накопившуюся неудовлетворенность в работе с тренером Джоном Дэвидом Джексоном, но продолжил сотрудничество со специалистом. Хотя во время проведения лагеря появилась информация, что Джексон хотел перейти к Уорду. В любом случае, в июньском бою представится возможность увидеть весь гнев Ковалева в деле. «Крушитель» никогда не стеснялся громких выражений в адрес соперников, но сейчас Ковалев выплеснул весь словесный поток на Уорда, что обещал подкрепить словами.

Цитата Сергей Ковалев Я хочу уничтожить этого парня. Для меня он не чемпион, он фальшивый чемпион. Сейчас он живет с этим статусом, но он фальшивый чемпион. Он верит в свою победу надо мной, и сейчас пытается убедить людей в этой победе. Я не люблю этого парня и хочу наказать его за то, что он задирает свой ной. Он знает, что он проиграл.

Уорд же был значительно сдержаннее. «Он хороший боец. Я уважаю его. Он чемпион, думаю, как только вы становитесь чемпионом и защищаете свой титул, то вы — чемпион на всю жизнь. Он боец чемпионского калибра, и мы уважаем его», — говорил американец.

Бывший чемпион IBF Дмитрий Кириллов констатировал уверенность Ковалева в победе. «Но, абстрагируясь, предпочтения отдаю Уорду. Уорд очень-очень хитрый, скользкий боец, который может испортить любой рисунок боя. Но я буду рад ошибиться. Если Серега сможет навязать рубку, то у него будет шанс выиграть нокаутом. Но мое предпочтение Уорду, что он не даст Ковалеву себя проявить в полной мере. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу Уорда, — сказал он. — Хотя возможно, что Сергею вернут должок, чтобы выйти на третий бой. Это было бы разумнее и правильнее».