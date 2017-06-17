Реванш года: боксер Ковалев в бою с Уордом попробует вернуть свои пояса обратно
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боксер Сергей Ковалев в поединке с американцем Андре Уордом постарается вернуть свои пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе, не дав возможности судьям вмешаться в ход событий. Бой-реванш, который ожидали все поклонники вида спорта, пройдет в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье.
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«Первый бой — самый мерзкий и стыдобищный за всю историю бокса»
Первая встреча между Ковалевым и Уордом состоялся 19 ноября 2016 года в
Таким образом, Ковалев тогда потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге при 30 победах (26 нокаутом) и при одной ничьей, а послужной список олимпийского чемпиона 2004 года остался безупречным — 31 победа в 31 боях. Естественно, сторона Ковалева выразила несогласие с решением судей и сразу же заявила о намерении активировать опцию реванша в контракте.
«Первый бой между Ковалевым и Уордом — это самый мерзкий и стыдобищный бой за всю историю бокса, что я видел. На глазах всего мира ограбили на титулы. Выглядит это отвратительно. Да, сейчас судьи тоже будут американцами, но так украсть победу во второй раз они не смогут, иначе к самому боксу начнет теряться интерес», — сказал «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Однако после первого боя даже при юридических гарантиях, таких как прописанный пункт о реванше, мало кто был на 100% уверен в организации второго поединка, поскольку Уорд начинал
«Ковалев и Уорд сдадут
Для Ковалева Уорд — фальшивый чемпион
После первого боя Ковалев выразил накопившуюся неудовлетворенность в работе с тренером Джоном Дэвидом Джексоном, но продолжил сотрудничество со специалистом. Хотя во время проведения лагеря появилась информация, что Джексон хотел перейти к Уорду. В любом случае, в июньском бою представится возможность увидеть весь гнев Ковалева в деле. «Крушитель» никогда не стеснялся громких выражений в адрес соперников, но сейчас Ковалев выплеснул весь словесный поток на Уорда, что обещал подкрепить словами.
Уорд же был значительно сдержаннее. «Он хороший боец. Я уважаю его. Он чемпион, думаю, как только вы становитесь чемпионом и защищаете свой титул, то вы — чемпион на всю жизнь. Он боец чемпионского калибра, и мы уважаем его», — говорил американец.
Бывший чемпион IBF Дмитрий Кириллов констатировал уверенность Ковалева в победе. «Но, абстрагируясь, предпочтения отдаю Уорду. Уорд
В рамках андеркарда боя Ковалев — Уорд на ринг
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