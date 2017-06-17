«Шансов вернуть награду у Алояна нет»
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение лишить его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года в
Рио-де-Жанейро. Спортсмен был признан виновным в приеме допинга и теперь должен вернуть завоеванную медаль. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев считает, что шансов на положительный исход дела почти не было.
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28-летний российский боксер Миша Алоян окончательно лишился своей серебряной медали, завоеванной на летней Олимпиаде 2016 года в
Данный вердикт CAS вынес 8 декабря, спустя четыре месяца после Игр.
Причиной к расследованию в отношении Алояна стали данные, обнародованные хакерской группировкой Fancy Bears, которую многие считают пророссийской.
Единственным спортсменом, попавшим в список Fancy Bears без оправдательного документа, оказался Алоян.
«Показатели боксера на Олимпиаде аннулируются», — немедленно заявили в CAS.
Личный тренер боксера Эдуард Кравцов тогда пытался доказать, что вещество попало в организм его подопечного по безобидной случайности: Алоян подхватил легкий насморк и использовал для лечения спрей «Ринофлуимуцил» с небольшим содержанием туаминогептана.
Но CAS был безжалостен. Тогда в конце декабря спортсмен подал апелляцию, но, как стало известно пять с половиной месяцев спустя, суд не намерен менять свое решение.
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что шансов на оправдательный приговор не было, но и вины боксера в произошедшем нет, так как необходимую справку ему должны были оформить медицинские органы.
«Мы знали, что решение не поменяют. Показаний врача нет, Федеральное
Понятно, что Миша не виноват, он стал заложником ситуации. Это было просто безалаберное отношение к сборной.
Это вина конкретно главного тренера и врача. Это же не допинг, не вписали эти капли, — приводит слова чиновника «Р-Спорт».
Адвокат спортсмена Артем Пацев заявил, что суд даже не стал вникать в дело Алояна, посчитав, что к данной статье обвинения нельзя применить принцип пропорциональности наказания, согласно которому, например, за случайное использование спрея с небольшим содержанием запрещенного вещества, не должно назначаться такое суровое наказание, как лишение олимпийской медали.
«Мотивировка суда проста. CAS не стал даже вдаваться в подробности обстоятельств дела, сославшись на то, что статья, по которой Алоян был лишен медали, не предусматривает применения общего принципа пропорциональности наказания.
Так что шансов вернуть награду у Миши нет.
Это мнение конкретной панели арбитров CAS. Мы же считаем, что общий принцип пропорциональности наказания применим к любым статьям любого закона, который так или иначе применяется на территории Швейцарии. Жаль, что наши коллеги не поняли, в чем общий смысл пропорциональности наказания, — посетовал юрист.
Сам Алоян, по сообщениям СМИ, не собирается противиться решению суда и удерживать медаль у себя.
Это не первые проблемы с допингом, которые возникли
Накануне зимних Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере это вещество было обнаружено в анализах российской хоккеистки Светланы Терентьевой, причем попало оно туда все по той же причине —
Три года спустя подобная ситуация произошла с французским баскетболистом Жозефом Гомисом, и его дисквалифицировали на полгода.
В 2013 году Международный союз велосипедистов (УСИ) дисквалифицировал белорусскую велогонщицу Татьяну Шаракову. Спортсменка, как и ее товарищи по несчастью, пыталась объяснить, что приняла «Ринофлуимуцил»
Судя по тому, как похожи все эти истории, атлетам давно пора занести этот препарат в свой личный черный список как самые опасные грабли в истории человечества.
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