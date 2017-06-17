«Шансов вернуть награду у Алояна нет»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

28-летний российский боксер Миша Алоян окончательно лишился своей серебряной медали, завоеванной на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 52 кг. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена на обвинение в употреблении запрещенного вещества туаминогептана, которое Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит к классу стимуляторов и считает опасным для работы сердечно-сосудистой системы. Таким образом, достижения спортсмена с 15 по 21 августа 2016 года были аннулированы.

Данный вердикт CAS вынес 8 декабря, спустя четыре месяца после Игр.

Причиной к расследованию в отношении Алояна стали данные, обнародованные хакерской группировкой Fancy Bears, которую многие считают пророссийской.

Интернет-пираты, объявившие на своем сайте, что «выступают за честную игру и чистый спорт», взломали базу данных WADA и опубликовали список спортсменов, которые на регулярной основе употребляли запрещенные препараты. Однако позднее оказалось, что у всех заклейменных Fancy Bears атлетов (у теннисисток Серены и Винус Уильямс, гимнастки Симоны Байлз, велогонщика Брэдли Уиггинса, пловца Райана Лохте и т. д. ) оказались терапевтические разрешения на использование этих препаратов. Врачи официально позволили им немного преступить антидопинговый закон по состоянию здоровья.

Единственным спортсменом, попавшим в список Fancy Bears без оправдательного документа, оказался Алоян.

Тут-то CAS и активизировался, дав ход залежавшемуся делу российского боксера. На поверхность всплыла проба от 21 августа (в этот день Алоян уступил в финале Олимпиады Шахобиддину Зоирову из Узбекистана), которая дала положительный результат на злосчастный туаминогептан.

«Показатели боксера на Олимпиаде аннулируются», — немедленно заявили в CAS.

Личный тренер боксера Эдуард Кравцов тогда пытался доказать, что вещество попало в организм его подопечного по безобидной случайности: Алоян подхватил легкий насморк и использовал для лечения спрей «Ринофлуимуцил» с небольшим содержанием туаминогептана.

Но CAS был безжалостен. Тогда в конце декабря спортсмен подал апелляцию, но, как стало известно пять с половиной месяцев спустя, суд не намерен менять свое решение.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что шансов на оправдательный приговор не было, но и вины боксера в произошедшем нет, так как необходимую справку ему должны были оформить медицинские органы.

«Мы знали, что решение не поменяют. Показаний врача нет, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не помогает, хотя виноваты они. Мише уже ничем не поможешь, время поможет. Я и с главой Международной любительской ассоциацией бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву разговаривал, он изначально говорил, что не было шансов.

Понятно, что Миша не виноват, он стал заложником ситуации. Это было просто безалаберное отношение к сборной.

Это вина конкретно главного тренера и врача. Это же не допинг, не вписали эти капли, — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

Адвокат спортсмена Артем Пацев заявил, что суд даже не стал вникать в дело Алояна, посчитав, что к данной статье обвинения нельзя применить принцип пропорциональности наказания, согласно которому, например, за случайное использование спрея с небольшим содержанием запрещенного вещества, не должно назначаться такое суровое наказание, как лишение олимпийской медали.

«Мотивировка суда проста. CAS не стал даже вдаваться в подробности обстоятельств дела, сославшись на то, что статья, по которой Алоян был лишен медали, не предусматривает применения общего принципа пропорциональности наказания.

Так что шансов вернуть награду у Миши нет.

Это мнение конкретной панели арбитров CAS. Мы же считаем, что общий принцип пропорциональности наказания применим к любым статьям любого закона, который так или иначе применяется на территории Швейцарии. Жаль, что наши коллеги не поняли, в чем общий смысл пропорциональности наказания, — посетовал юрист.

Сам Алоян, по сообщениям СМИ, не собирается противиться решению суда и удерживать медаль у себя.

Это не первые проблемы с допингом, которые возникли из-за упомянутого туаминогептана.

Накануне зимних Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере это вещество было обнаружено в анализах российской хоккеистки Светланы Терентьевой, причем попало оно туда все по той же причине — из-за приема «Ринофлуимуцила». Тогда спортсменке удалось доказать, что она использовала спрей исключительно для лечения, и антидопинговые органы ограничились выговором.

Три года спустя подобная ситуация произошла с французским баскетболистом Жозефом Гомисом, и его дисквалифицировали на полгода.

В 2013 году Международный союз велосипедистов (УСИ) дисквалифицировал белорусскую велогонщицу Татьяну Шаракову. Спортсменка, как и ее товарищи по несчастью, пыталась объяснить, что приняла «Ринофлуимуцил» из-за насморка, но ее отстранили от соревнований на 18 месяцев.

Судя по тому, как похожи все эти истории, атлетам давно пора занести этот препарат в свой личный черный список как самые опасные грабли в истории человечества.