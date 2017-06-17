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17 июня 2017, 0:12 | Бокс | «Газета.Ру»

«Шансов вернуть награду у Алояна нет»

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение лишить его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсмен был признан виновным в приеме допинга и теперь должен вернуть завоеванную медаль. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев считает, что шансов на положительный исход дела почти не было.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Миши <span class=error>Алояна</span> на решение лишить его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года в <nobr>Рио-де-Жанейро.</nobr> Спортсмен был признан виновным в приеме допинга и теперь должен вернуть завоеванную медаль. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) <span class=error>Умар</span> <span class=error>Кремлев</span> считает что шансов на положительный исход дела почти не было. Увеличить
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28-летний российский боксер Миша Алоян окончательно лишился своей серебряной медали, завоеванной на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 52 кг. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена на обвинение в употреблении запрещенного вещества туаминогептана, которое Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит к классу стимуляторов и считает опасным для работы сердечно-сосудистой системы. Таким образом, достижения спортсмена с 15 по 21 августа 2016 года были аннулированы.

Данный вердикт CAS вынес 8 декабря, спустя четыре месяца после Игр.

Причиной к расследованию в отношении Алояна стали данные, обнародованные хакерской группировкой Fancy Bears, которую многие считают пророссийской.

Интернет-пираты, объявившие на своем сайте, что «выступают за честную игру и чистый спорт», взломали базу данных WADA и опубликовали список спортсменов, которые на регулярной основе употребляли запрещенные препараты. Однако позднее оказалось, что у всех заклейменных Fancy Bears атлетов (у теннисисток Серены и Винус Уильямс, гимнастки Симоны Байлз, велогонщика Брэдли Уиггинса, пловца Райана Лохте и т. д.) оказались терапевтические разрешения на использование этих препаратов. Врачи официально позволили им немного преступить антидопинговый закон по состоянию здоровья.

Единственным спортсменом, попавшим в список Fancy Bears без оправдательного документа, оказался Алоян.

Тут-то CAS и активизировался, дав ход залежавшемуся делу российского боксера. На поверхность всплыла проба от 21 августа (в этот день Алоян уступил в финале Олимпиады Шахобиддину Зоирову из Узбекистана), которая дала положительный результат на злосчастный туаминогептан.

«Показатели боксера на Олимпиаде аннулируются», — немедленно заявили в CAS.

Личный тренер боксера Эдуард Кравцов тогда пытался доказать, что вещество попало в организм его подопечного по безобидной случайности: Алоян подхватил легкий насморк и использовал для лечения спрей «Ринофлуимуцил» с небольшим содержанием туаминогептана.

Но CAS был безжалостен. Тогда в конце декабря спортсмен подал апелляцию, но, как стало известно пять с половиной месяцев спустя, суд не намерен менять свое решение.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что шансов на оправдательный приговор не было, но и вины боксера в произошедшем нет, так как необходимую справку ему должны были оформить медицинские органы.

«Мы знали, что решение не поменяют. Показаний врача нет, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не помогает, хотя виноваты они. Мише уже ничем не поможешь, время поможет. Я и с главой Международной любительской ассоциацией бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву разговаривал, он изначально говорил, что не было шансов.

Понятно, что Миша не виноват, он стал заложником ситуации. Это было просто безалаберное отношение к сборной.

Это вина конкретно главного тренера и врача. Это же не допинг, не вписали эти капли, — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

Адвокат спортсмена Артем Пацев заявил, что суд даже не стал вникать в дело Алояна, посчитав, что к данной статье обвинения нельзя применить принцип пропорциональности наказания, согласно которому, например, за случайное использование спрея с небольшим содержанием запрещенного вещества, не должно назначаться такое суровое наказание, как лишение олимпийской медали.

«Мотивировка суда проста. CAS не стал даже вдаваться в подробности обстоятельств дела, сославшись на то, что статья, по которой Алоян был лишен медали, не предусматривает применения общего принципа пропорциональности наказания.

Так что шансов вернуть награду у Миши нет.

Это мнение конкретной панели арбитров CAS. Мы же считаем, что общий принцип пропорциональности наказания применим к любым статьям любого закона, который так или иначе применяется на территории Швейцарии. Жаль, что наши коллеги не поняли, в чем общий смысл пропорциональности наказания, — посетовал юрист.

Сам Алоян, по сообщениям СМИ, не собирается противиться решению суда и удерживать медаль у себя.

Это не первые проблемы с допингом, которые возникли из-за упомянутого туаминогептана.

Накануне зимних Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере это вещество было обнаружено в анализах российской хоккеистки Светланы Терентьевой, причем попало оно туда все по той же причине — из-за приема «Ринофлуимуцила». Тогда спортсменке удалось доказать, что она использовала спрей исключительно для лечения, и антидопинговые органы ограничились выговором.

Три года спустя подобная ситуация произошла с французским баскетболистом Жозефом Гомисом, и его дисквалифицировали на полгода.

В 2013 году Международный союз велосипедистов (УСИ) дисквалифицировал белорусскую велогонщицу Татьяну Шаракову. Спортсменка, как и ее товарищи по несчастью, пыталась объяснить, что приняла «Ринофлуимуцил» из-за насморка, но ее отстранили от соревнований на 18 месяцев.

Судя по тому, как похожи все эти истории, атлетам давно пора занести этот препарат в свой личный черный список как самые опасные грабли в истории человечества.
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CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали Олимпиады-2016 из-за применения запрещенных препаратов, сообщается на сайде суда.
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